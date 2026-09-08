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Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Δεν υποκύπτουμε σε τελεσίγραφα – Συνεχίζουμε να οχυρώνουμε τη χώρα
Πολιτική
15:20 - 08 Σεπ 2026

Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Δεν υποκύπτουμε σε τελεσίγραφα – Συνεχίζουμε να οχυρώνουμε τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και να προασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επενδύοντας παράλληλα στον διάλογο και στο διεθνές δίκαιο, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την τουρκική προκλητικότητα.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει «να κάνει κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις που θα ενισχύουν και θα οχυρώνουν τη χώρα».

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη και τον διάλογο, στη βάση του διεθνούς δικαίου, χωρίς ωστόσο να κάνει υποχωρήσεις σε ζητήματα που θεωρεί ότι αφορούν τις «κόκκινες γραμμές» της.

Ο Μητσοτάκης δεν υποκύπτει σε τελεσίγραφα

Ερωτηθείς για την επίσκεψη στην Ελλάδα του επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει, σημειώνοντας ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να προσθέσει.

Παράλληλα, αναφερόμενος σε πληροφορίες περί πιθανών τουρκικών «τελεσιγράφων», τόνισε ότι δεν γνωρίζει κάτι σχετικό. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει στην πράξη, από την κρίση στον Έβρο το 2020 έως σήμερα, ότι «δεν ακούει για τελεσίγραφα» και «δεν υπακούει σε τελεσίγραφα».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η κυβέρνηση επιλέγει την ενίσχυση της χώρας στην πράξη, χωρίς, όπως είπε, να υιοθετεί ρητορική «υπερπατριωτισμού».

«Συνεχίζουμε και πιστεύουμε στον διάλογο. Είμαστε ένα κράτος που πριν και πάνω απ’ όλα βάζει το διεθνές δίκαιο. Δεν υποχωρούμε και ισχυροποιούμε τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συμφωνίες και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε μέρος των αντιδράσεων της αντιπολίτευσης στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως πιο ενεργητική παρουσία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

Ως παραδείγματα ανέφερε τις συμφωνίες για τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο.

Παράλληλα, στάθηκε στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, παραπέμποντας στην απόκτηση Rafale και Belharra, στην προμήθεια F-35, καθώς και στην αναβάθμιση των F-16.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι έχει «τεράστια σημασία», καθώς, όπως είπε, κατοχυρώνει τα όρια της χώρας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις έχουν σημειωθεί μέσα σε διάστημα έξι έως επτά ετών και εκτίμησε ότι αυτό εξηγεί, κατά την άποψή του, μέρος των αντιδράσεων που καταγράφονται.

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Τα εθνικά δεν είναι πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τη στάση της κυβέρνησης «καθαρή» και «αληθινά πατριωτική», υποστηρίζοντας ότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας δεν θα πρέπει να αποτελούν πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης.

«Δεν θεωρώ ότι τα εθνικά είναι πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνδυάζει τον διάλογο με την ενίσχυση της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.

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