Η πολιτική ηγεσία τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

«Η ελληνική γλώσσα σηματοδοτεί και νοηματοδοτεί το συλλογικό "είναι". Και αυτό είναι πηγή υπερηφάνειας, αλλά και ταπεινότητας και ευθύνης» τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας σε εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή τον εορτασμό της. Στην ίδια εκδήλωση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι αποτελεί εθνική προτεραιότητα η στήριξη της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας παρέστη σήμερα (9/2) το απόγευμα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Τασούλας αναφέρει: «Κυρίες και κύριοι, Η γλώσσα είναι ταυτότητα. Η ελληνική γλώσσα σηματοδοτεί και νοηματοδοτεί το συλλογικό «είναι». Και αυτό είναι πηγή υπερηφάνειας, αλλά και ταπεινότητας και ευθύνης.

Πρέπει με ευθύνη και ταπεινότητα να προσεγγίζουμε την αλήθεια ότι υπάρχει μια αδιάσπαστη προφορική παράδοση της ελληνικής από τα ομηρικά χρόνια έως σήμερα, κάτι που μετά τον πρωτοπόρο Αδαμάντιο Κοραή, ανέδειξε με ενάργεια ο πατέρας της σύγχρονης γλωσσολογίας, Γεώργιος Χατζιδάκις.

Η επίγνωση ότι ανήκουμε στην ίδια ομηρική οικογένεια δεν πρέπει να είναι αιτία για την ανάπτυξη εθνικιστικών ιδεολογικών υπερβολών. Πρέπει να είναι το εγερτήριο μήνυμα για να αναπτύσσουμε μια στέρεα εθνική αυτοπεποίθηση.

Δεν είναι λοιπόν η ελληνική μια από τις 2700 περίπου γλώσσες του κόσμου. Όπως έχει τονίσει ο εξέχων καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης, είναι η μόνη ευρωπαϊκή και ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που μιλιέται χωρίς καμία διακοπή 40 αιώνες και η μόνη ευρωπαϊκή που γράφεται επί 3500 χρόνια.

Γιατί είναι όμως αυτή γλώσσα τόσο ξεχωριστή; Μήπως είναι ξεχωριστή γιατί καλλιεργήθηκε από κορυφαίες προσωπικότητες του πνεύματος, από τον Όμηρο ως τον Πλάτωνα και από τον Θουκυδίδη ως τον Ευριπίδη; Ή μήπως είναι ξεχωριστή ακριβώς επειδή διαθέτει ιδιότητες που επέτρεψαν σε αυτά τα κορυφαία πνεύματα να αγγίξουν πρωτοφανή ύψη στην αναζήτηση της αλήθειας;

Κυρίες και κύριοι,

Γλώσσες μιλιούνταν πολλές από τα βάθη της προϊστορίας. Στους προ Χριστού αιώνες γλώσσες απλές, με στοιχειώδεις κανόνες και ελάχιστες λέξεις μονοσύλλαβες ή δισύλλαβες μιλιούνταν σε όλη τη σημερινή Ευρώπη. Την ίδια ακριβώς περίοδο η ελληνική γλώσσα, ήδη σμιλεμένη και τελειοποιημένη μέσα από μια χιλιετία και πλέον Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισμού ταξίδεψε ως τις αποικίες, από την Οδησσό ως τις Συρακούσες και από τη Μασσαλία έως την Κυρήνη. Είναι αυτή η ελληνική γλώσσα που σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο ενεργοποίησε και αναδιαμόρφωσε τις τοπικές γλώσσες και διαλέκτους.

Όχι μόνο λέξεις, όχι μόνο ρίζες, αλλά και θεμελιώδεις κανόνες μεταλαμπαδεύτηκαν στα πρώιμα λατινικά και από εκεί στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά και στα αγγλικά. Οι σημερινές μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν κομμάτια του DNA τους κοινά με την ελληνική.

Κατά συνέπεια, η ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο η απόδειξη της ιστορικής συνείδησης και της ιστορικής συνέχειας των Ελλήνων. Είναι επίσης απόδειξη του «συνεχούς» του δυτικού πολιτισμού από την αρχαία Ελλάδα ως τη σύγχρονη Δύση.

Μέσα στις δομές της γλώσσας ενυπάρχουν προσεγγίσεις του Άλλου και του Κόσμου. Αποκρυσταλλώσεις της Λογικής και της Αρμονίας. Εκφράσεις της Επαγωγικότητας, της Συμπληρωματικότητας και της Αντιθετικότητας. Η γλώσσα είναι κιβωτός όχι μόνο γνώσεων και νοημάτων, αλλά και των αθέατων δομών της πραγματικότητας.

Γι’ αυτό ακριβώς η γλώσσα, ως ένας ζωντανός οργανισμός πήρε τη μορφή του θεάτρου ως μιας κοινωνικής τελετουργίας που ανατέμνει την ατομική και τη συλλογική ψυχή. Έλαβε την μορφή της Ιστορίας ως μεθόδου αναστοχασμού των αντίρροπων δυνάμεων που εξυφαίνουν την εξέλιξη των πολιτισμών.

Και πήρε τη μορφή της δημοκρατίας ως μηχανισμού αναζήτησης της αλήθειας μέσα από την σύνθεση των ποικίλων εκφράσεων της υποκειμενικότητας. Η συνειδητοποίηση ότι η αλήθεια του καθενός μας είναι εξ’ ορισμού υποκειμενική επιβάλλει το μέτρο, την αυτοσυγκράτηση και την ταπεινότητα. Επιβάλλει την αναζήτηση της συναίνεσης και της σύνθεσης.

Για κάποιους, η φωτιά που έδωσε ο Προμηθέας στους ανθρώπους δεν είναι δώρο κυριολεκτικό. Η φωτιά είναι το φως του Λόγου, είναι ο Διαφωτισμός μετά το σκοτάδι της άγνοιας. Στο Δεύτερο Επεισόδιο του «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου, λέει ο Προμηθέας: «… και με των γραμμάτων τους συνδυασμούς βρήκα τη λέξη μνήμη των πάντων και αρχιμαστόρισσα, μητέρα των Μουσών…»

Ο Προμηθέας «βρήκε τη λέξη, μνήμη των πάντων» και την έδωσε στους Έλληνες. Αυτή είναι η φλόγα.

Διότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι πολιτισμός του γραπτού λόγου. Όλες οι κατακτήσεις της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της ποίησης και του θεάτρου, διατυπώθηκαν γραπτώς, από τα έπη του Ομήρου έως τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και των Πατέρων της Εκκλησίας.

Κάπου στα βάθη της ιστορίας επινοήθηκε ένα αλφάβητο λειτουργικό και ευέλικτο. Και από αυτό το ελληνικό αλφάβητο προήλθε αργότερα το λατινικό, εξέλιξη του δυτικού ελληνικού αλφαβήτου της Χαλκίδας, που σήμερα είναι το κυρίαρχο αλφάβητο στις δυτικές γλώσσες.

Είναι λάθος λοιπόν να λέμε ότι η ελληνική μιλιέται από λίγους. Μόνο επιφανειακά και ακουστικά μιλιέται από λίγους. Δομικά και σε βάθος μιλιέται από όλους, παντού σε όλη τη Δύση.

Κατά συνέπεια, έχουμε χρέος ιδίως εμείς οι Έλληνες να κατακτούμε ολοένα και πληρέστερα τη γνώση της αρχαίας ελληνικής μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όπως επίσης δεν πρέπει να διστάσουμε να πούμε πόσο κοντόφθαλμες και εσφαλμένες είναι ορισμένες αποφάσεις, όπως εκείνη του Πανεπιστημίου Γέιλ προ ετών που κατήργησε την υποχρεωτικότητα της εκμάθησης αρχαίων ελληνικών ως προϋπόθεση για τις Κλασικές Σπουδές.

Κυρίες και κύριοι,

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν επιτυχημένα πειράματα με τα λεγόμενα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models) που οδήγησαν στις επαναστατικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Τα πειράματα αυτά έδειξαν ότι η νοημοσύνη μοιάζει σαν να αναδύεται μέσα από τη θάλασσα της γλώσσας. Έδειξαν ότι η γλώσσα μοιάζει σαν να εμπεριέχει μέσα της αυτή την άπιαστη και μυστηριώδη ιδιότητα της νοημοσύνης. Σαν η γλώσσα η ίδια να είναι μια νοήμων οντότητα. Μια οντότητα που ενεργοποιείται και σε μη ανθρώπινες κατασκευές όταν η μεγάλη υπολογιστική δύναμη συναντήσει απέραντες εκτάσεις κειμένων και εντοπίσει μέσα σε αυτές τις θεμελιώδεις δομές του νοήματος.

Κι αν η νοημοσύνη αναδύεται μέσα από τη γλώσσα, όπως άλλωστε υπαινίσσεται ο μύθος του Προμηθέα, τότε η βαθύτερη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ενδεχομένως να οδηγήσει σε ακόμα ισχυρότερες μορφές αναδυόμενης νοημοσύνης, τόσο στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, όσο και στο πεδίο της φυσικής νοημοσύνης.

Νομίζω λοιπόν ότι δικαιώνεται πολλαπλώς η απόφαση της UNESCO να ανακηρύξει την 9η Φεβρουαρίου Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας, σε μια ημέρα που συμπίπτει με την ημέρα της εκδημίας του εθνικού μας ποιητή, Διονυσίου Σολωμού. Πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη έπειτα από συστηματικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, του υπουργείου Εξωτερικών και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην UNESCO και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Κλείνοντας, θα έλεγα ότι για όλους τους παραπάνω λόγους είναι σημαντικό να γνωρίζει ο Έλληνας σε βάθος την ελληνική. Κυρίως όμως γιατί μόνο μέσα από την πληρέστερη γνώση της γλώσσας ενεργοποιείται στον μέγιστο βαθμό η γνωστική και κριτική μας ικανότητα, όποιο κι αν είναι το αντικείμενο που ασχολούμαστε.

Επομένως, αν πρέπει κάτι να κρατήσουμε από την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας είναι το εξής:

Αν θέλετε να γίνετε καλύτερος γιατρός, μάθετε καλύτερα ελληνικά.

Αν θέλετε να γίνετε καλύτερος μηχανικός, μάθετε καλύτερα ελληνικά.

Αν θέλετε να γίνετε καλύτερος μουσικός, μάθετε καλύτερα ελληνικά.

Κι αν θέλετε να υπάρχει η Ελλάδα στο διηνεκές, τότε ναι, μάθετε καλύτερα ελληνικά.

Σας ευχαριστώ».

Μητσοτάκης: Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής γλώσσας

Στην ίδια εκδήλωση ο πρωθυπουργός αρχίζοντας την ομιλία του, υπενθύμισε ότι πέρασαν σχεδόν 70 χρόνια από τότε που το διεθνές κοινό άκουγε και καταλάβαινε τον Ξενοφώντα Ζολώτα να απευθύνεται στα αγγλικά με λέξεις με ελληνική ρίζα. Σήμερα η οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας αναδεικνύεται και επίσημα, υπογράμμισε και είπε ότι πρόκειται για εξέλιξη που αξίζει να γίνει νέα αφετηρία προόδου στο μεγάλο ταξίδι της ελληνικής γλώσσας στο χρόνο.

«Είναι επίσης η πρώτη γλώσσα που αναγνώρισε τον άνθρωπο ως πολίτη, το μέτρο ως αναγκαιότητα, την ευθύτητα ως αρετή και την ελευθερία μαζί με το κάλος ως αυταξίες», επισήμανε.

«Είναι και ιδέες και έννοιες που ενέπνευσαν σημαντικότατα πολιτικά γεγονότα όπως η γαλλική και η αμερικανική επανάσταση και λίγο μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας του 1821. Τα ελληνικά έγιναν η γέφυρά μας με τον κόσμο τοποθετώντας τη σύγχρονη Ελλάδα στην καρδιά της Δύσης, στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι άυλη πύλη προόδου και κύρους που δίνει διακριτό λόγο και ρόλο στη χώρα μας σε έναν κόσμο που αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε η γλώσσα μας ποτέ δεν παύει να έχει τη δυνατότητα να δίνει σχήμα σε εξαιρετικά περίπλοκα νοήματα. «Γίνεται με άλλα λόγια η ελληνική γλώσσα ένα διαχρονικό, πολύτιμο, ανταλλακτήριο ιδεών. Για όλα υπάρχει μια λέξη ελληνική», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως τα ελληνικά στη μακρά τους διαδρομή γίνονται δανειστές και δανειζόμενοι όρων. «Η ελληνική γλώσσα εμπλουτίζεται και μεταδίδεται παρότι για αιώνες απουσίαζε ένα ενιαίο κράτος που θα την προστάτευε. Παραμένει σε ισχύ η θέση του Μανώλη Τριανταφυλλίδη ότι η ενότητα της ελληνικής γλώσσας δεν είναι η ομοιομορφία αλλά η συνέχειά της μέσα από τη διαφορά», συμπλήρωσε.

«Γλώσσα έτοιμη να ταξιδέψει στο απέραντο σύμπαν των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Θα επιμείνω σε αυτό και στην πολύ μεγάλη σημασία που αποδίδω να δημιουργήσουμε ένα από τα επτά εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη», ανέφερε.

Ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι στόχος είναι η τεχνολογία να συμβαδίσει με το ανθρωπιστικό φορτίο. «Πρόοδος μακριά από τον άνθρωπο δεν είναι ουσιαστική πρόοδος. Πολύ περισσότερο όταν μεταξύ των νέων μας η οθόνη έχει αντικαταστήσει πρακτικά το χαρτί και οι συντομογραφίες και οι εικόνες, σχεδόν ιερογλυφικά, έχουν αντικαταστήσει τη γραφή. Αυτό είναι κάτι που ας μας προβληματίσει λίγο περισσότερο. Πίσω από τη γραφή κρύβεται ο στοχασμός και η κρίση και αυτά είναι στοιχεία που δεν πρέπει να χαθούν», τόνισε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά εκχωρήσαμε το προνόμιο της γραφής σε ένα τεχνολογικό εργαλείο με τον πειρασμό να είναι μεγάλος.

«Να λοιπόν πως η γλώσσα αναδεικνύεται σε καταλύτη της εξέλιξης και τελικά της δημοκρατίας. Μόνο έτσι και οι αυριανοί πολίτες θα γίνουν συνδιαμορφωτές της πραγματικότητας με όπλο το διάλογο και τα επιχειρήματα. Η καλή χρήση της γλώσσας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση φλυαρία. Η στήριξη της ελληνικής γλώσσας είναι εθνική προτεραιότητα. Έχουμε 81 έδρες. Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουμε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας παντού. Στον τομέα αυτό σύντομα θα μπορέσουμε να δείξουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το πώς διδάσκουμε τα αρχαία με ένα τρόπο που δεν θα αντιλαμβάνονται οι μαθητές ως αγγαρεία, πρέπει να μας απασχολήσει. Όπως και η χρήση της ελληνικής στα ΜΜΕ που συχνά κακοποιείται πότε από άγνοια σχολιαστών και πότε από την προσπάθεια η εντύπωση να κυριαρχήσει της ουσίας», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο Κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε τη φράση του Γιώργου Σεφέρη ότι έχουμε μια ανθεκτική γλώσσα αρκεί να μην την κακομεταχειριζόμαστε.

«Να πω πόσο σημαντικό είναι ότι σήμερα τα ελληνικά αναγνωρίζονται από την UNESCO ως παγκόσμια σταθερά και αξία», επισήμανε.

«Όπως έγραφε ο Καζαντζάκης είναι μεγάλη, είναι μαγική η δύναμη μιας λέξης. Με αυτή μπορούμε να σώσουμε και να σωθούμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός κλείνοντας την ομιλία του.

Γεραπετρίτης: Σε εξέλιξη πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό

Η ελληνική γλώσσα αποτελεί ένα μεγάλο διπλωματικό όχημα, ένα όχημα ήπιας διπλωματίας τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον καθηγητή Γιώργο Μπαμπινιώτη στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού "Σταύρος Νιάρχος".

Ο κ.Γεραπετρίτης τόνισε ότι ότι η σημερινή ημέρα είναι ημέρα Ελλάδος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα καταστεί ημέρα που θα αναδεικνύει το μεγαλείο του οικουμενικού ελληνισμού, ενώ υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο, για το οποίο ο πρωθυπουργός έδωσε την βασική κατεύθυνση, και είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό μέσω ειδικής εκπαίδευσης, η οποία θα αφορά όλα τα παιδιά του κόσμου και όχι μόνο τα ελληνόπουλα.

Από την πλευρά του ο κ.Μπαμπινιώτης χαρακτήρισε "εθνικό θέμα" το θέμα της γλώσσας και έκανε μια αναδρομή στην προσπάθεια της χώρας να ανακηρυχθεί η σημερινή ως παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας.

Η ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα του Πολιτισμού που σφράγισε το δυτικό πολιτισμό και όλες τις μορφές του, αλλά και τις ευρωπαϊκές γλώσσες και άλλες ευρύτερα είπε ο κ.Μπαμπινιώτης επισημαίνοντας ότι ο κορμός της γλώσσας είναι η σύνταξη. Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με το λεξικό Thesaurous (διεθνές λεξικό που δίνει κυρίως συνώνυμα και συγγενικές λέξεις) υπάρχουν 105 εκατομμύρια λέξεις στην ελληνική γλώσσα, και σημείωσε ότι τόσες χρησιμοποιήθηκαν στις 12 χιλιάδες κείμενα που καταγράφηκαν.

Ο κ. Γεραπετρίτης παρενέβη αναρωτώμενος πόσες λέξεις από τα 105 εκ του Thesaurous χρησιμοποιούνται σήμερα, και έθιξε το θέμα της λεξιπενίας, αναρωτώμενος εάν υπάρχει αναστροφή. Από την πλευρά του ο κ. Μπαμπινιώτης είπε ότι εκθέτοντας τη γλώσσα εκθέτουμε τον τρόπο σκέψης μας, και ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι υπάρχει και θέμα Δημοκρατίας, αφού, όπως είπε, αν οι πολίτες δεν έχουν καλή κατανόηση της γλώσσας δεν θα γίνουν ελεύθεροι. Σημείωσε, επίσης, αναφερόμενος στη σημερινή λεξιπενία, ότι με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι αυτόματοι κειμενογράφοι που γράφουν κατόπιν υπαγορεύσεως, απαξιώνεται η γλώσσα.

Ο κ. Μπαμπινιώτης είπε ότι οι οι γερμανικές Ακαδημίες πνεύματος από το 1815 μέχρι σήμερα εκδίδουν τις ελληνικές επιγραφές, και έχουν καταγράψει ήδη 150 χιλιάδες επιγραφές σε πενήντα τόμους, γιατί-όπως είπε- τα ψηφίσματα και οι θεσμικές αποφάσεις έχουν περάσει μέσα από τις επιγραφές.

"Ο Γαλιλαίος είπε ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη είναι το ελληνικό αλφάβητο γιατί με 24 γράμματα μπορείς να εκφράσεις τις πιο μύχιες σκέψεις σου" είπε ο κ.Μπαμπινιώτης.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του αναφέρθηκε στην ανάγκη συναίνεσης, που δεν ήταν πάντα διαχρονική όπως είπε και εξήρε την προσπάθεια της κυβέρνησης για της αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας παγκοσμίως. Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να υπάρχει επανάσταση για το γλωσσικό ζήτημα όπως τα "Ευαγγελικά" και τα "Ορεστιακά" για το εάν έπρεπε να μεταφράζεται το Ευαγγέλιο ή οι τραγωδίες, αλλά -σημείωσε ότι αυτό υποδηλώνει την ένταση του έλληνα για το πολύτιμο αγαθό του που είναι η γλώσσα. Ο κ.Γεραπετρίτης και κατέληξε επισημαίνοντας εκ νέου την ανάγκη συναίνεσης στην ανάδειξη της παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας τονίζοντας ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη γλώσσα μας.

Ανδρουλάκης: Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές

«Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές», σημειώνει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την πρώτη επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

«Η ελληνική γλώσσα γέννησε έννοιες που διαμόρφωσαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, δημιουργούμε και συνυπάρχουμε», προσέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης επίσης εξέφρασε την υπερηφάνεια του για το γεγονός ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Μάιο του 2024 με επιστολή της στον Πρόεδρο της Βουλής πρωτοστάτησε στο εθνικό χρέος να καθιερωθεί αυτή η μέρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Δημοκρατία, Διάλογος, Ισονομία, Μουσική, Θέατρο, Ποίηση, Δράμα…

Η ελληνική γλώσσα γέννησε έννοιες που διαμόρφωσαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, δημιουργούμε και συνυπάρχουμε.

Η γλώσσα είναι εργαλείο δημοκρατίας, παιδείας και πολιτισμού, γι’ αυτό και οφείλουμε:

να στηρίξουμε τη σύγχρονη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία μας και στον απόδημο ελληνισμό μέσω διαδραστικών τεχνικών μάθησης δια ζώσης ή ψηφιακά.

να ενισχύσουμε δημόσιες και ψηφιακές βιβλιοθήκες,

να προωθήσουμε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους, με έμφαση στη δημιουργία & στη συμμετοχή.

να υποστηρίξουμε τη διεθνή διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού μας μέσω συνεργασιών και ψηφιακών εργαλείων.

να αξιοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη για την εκπαίδευση, τη μετάφραση και την ψηφιακή διάχυση της γνώσης.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και είμαστε περήφανοι που η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Μάιο του 2024 με επιστολή μας στον Πρόεδρο της Βουλής πρωτοστατήσαμε στο εθνικό χρέος να καθιερωθεί αυτή η μέρα.

Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές».

Κακλαμάνης: Να ανακαλύψουμε την πορεία των ελληνικών γραμμάτων όχι μόνο ως ιστορία του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανή υπόσχεση για το μέλλον

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, εγκαινίασε σήμερα στο Περιστύλιο του Μεγάρου της Βουλής, την Έκθεση με τίτλο «Άλφα Βήτα Τα Ελληνικά Γράμματα στη Δύση: Βυζάντιο – Ιταλία – Ευρώπη, Graeca sunt, tamen leguntur», αναδεικνύοντας τη διαχρονική πορεία, τη διάδοση και τη βαθιά επίδραση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η Έκθεση που πραγματοποιείται με επίκεντρο την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, όπως αυτή ορίστηκε με απόφαση της 43ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO, υποστηρίζεται από την Πρεσβεία της Ιταλίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στον βαθύ πόθο της Δύσης να προσεγγίσει τα αρχαιοελληνικά κείμενα και να διεισδύσει στο πνευματικό τους βάθος, έναν πόθο που καρποφόρησε τις επόμενες δεκαετίες μέσα από τη γόνιμη «πνευματική σύμπραξη Βυζαντινών λογίων και Ιταλών ουμανιστών». Όπως σημείωσε, η Έκθεση αφηγείται αυτό το μακρύ «πνευματικό και πολιτιστικό ταξίδι της ελληνικής γλώσσας από την Ανατολή προς τη Δύση», καταδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της στη διαμόρφωση της νεότερης ευρωπαϊκής σκέψης.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην Ιταλία, όπου από τα τέλη του 14ου αιώνα η διδασκαλία των ελληνικών, η ανάπτυξη των ουμανιστικών σχολών και η επανάσταση της τυπογραφίας, με κορυφαίο παράδειγμα το τυπογραφείο του Άλδου Μανούτιου στη Βενετία, συνέβαλαν στη μαζική διάδοση των έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και στη θεμελίωση των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ο κ. Ν. Κακλαμάνης τόνισε ότι η Έκθεση δεν περιορίζεται στη λόγια παράδοση, αλλά «αναδεικνύει και τη ζωντανή ελληνική γλώσσα της εποχής: την καθομιλουμένη των εμπόρων, των ναυτικών, των διπλωματών και των περιηγητών· μια γλώσσα που καταγράφεται σε πολύγλωσσα λεξικά και εγχειρίδια, αποδεικνύοντας τη συνέχεια, την προσαρμοστικότητα και τη ζωτικότητά της μέσα στους αιώνες».

Υπογράμμισε, ακόμη, τον θεσμικό ρόλο της Βουλής των Ελλήνων και της Βιβλιοθήκης της, στην ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς ως «ζωντανού στοιχείου της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πολιτισμικής ταυτότητας», επισημαίνοντας ότι η ελληνική γλώσσα παραμένει μέχρι σήμερα πηγή επιστημονικών όρων και νεολογισμών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ως βασικούς άξονες μιας εθνικής γλωσσικής πολιτικής με διεθνή προσανατολισμό «τη δημιουργία και υποστήριξη εδρών ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό, την ενίσχυση προγραμμάτων ελληνομάθειας για τη διασπορά και την ψηφιακή τεκμηρίωση της γλωσσικής μας κληρονομιάς».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης κατέληξε συγχαίροντας όλα τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης & Εκδόσεων της Βουλής για τη συμβολή τους στη διοργάνωση της Έκθεσης και κάλεσε το κοινό να περιηγηθεί σε αυτήν, «ανακαλύπτοντας την πορεία των ελληνικών γραμμάτων όχι μόνο ως ιστορία του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανή υπόσχεση για το μέλλον».

Χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια των εγκαινίων απηύθυναν, επίσης, ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα κ. Paolo Cuculi, ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας Γερουσιαστής Stefania Craxi, η Γενική Γραμματέας του Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Ελένη Δουνδουλάκη, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Παπαδομαρκάκης.

Χαιρετισμό μέσω μηνύματος απηύθυνε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος.

Η παρουσίαση της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης & Εκδόσεων κ. Μαρία Καμηλάκη, την Προϊσταμένη του Τμήματος Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων κ. Μαρία Βλασσοπούλου, καθώς και τη Σύμβουλο Πολιτιστικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης & Εκδόσεων κ. Σοφία Χηνιάδου.

Στα εγκαίνια παρευρέθησαν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης, ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ηλίας Δροσινός, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Βασίλειος Μπαγιώκος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό Καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, βουλευτές, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, φωταγωγήθηκε η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής.