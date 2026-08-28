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Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Πίσω από την αύξηση του τζίρου, πιέζεται η πραγματική κατανάλωση
ΕΜΠΟΡΙΟ
11:59 - 28 Αυγ 2026

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Πίσω από την αύξηση του τζίρου, πιέζεται η πραγματική κατανάλωση

Reporter.gr Newsroom
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Την απόσταση μεταξύ της ονομαστικής αύξησης του κύκλου εργασιών και της πραγματικής εικόνας στην αγορά αναδεικνύει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με αφορμή τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το λιανικό εμπόριο. Όπως επισημαίνει, η άνοδος του τζίρου δεν αντανακλά κατ’ ανάγκη αύξηση της κατανάλωσης, καθώς οι υψηλές τιμές εξακολουθούν να πιέζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η δήλωση:

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του λιανικού εμπορίου αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που οι άνθρωποι της αγοράς βιώνουν καθημερινά: οι ονομαστικοί αριθμοί δεν λένε πάντα ολόκληρη την αλήθεια για την πραγματική κατάσταση του εμπορίου.

Στο λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων, η εικόνα του Α΄ εξαμήνου δείχνει ότι η ονομαστική αύξηση του κύκλου εργασιών δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ονομαστικός κύκλος εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα του λιανικού εμπορίου διαμορφώθηκε το Α΄ εξάμηνο του 2026 στα 13,1 δισ. ευρώ, από 12,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Όμως η πραγματική εικόνα της αγοράς είναι διαφορετική.

Όταν αφαιρεθεί η επίδραση των αυξημένων τιμών, η κατανάλωση εμφανίζεται υπό πίεση. Και αυτό είναι το στοιχείο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για την εμπορική επιχείρηση. Γιατί άλλο τζίρος και άλλο πραγματική ανάπτυξη.

Ο έμπορος δεν ζει από το ποσοστό αύξησης ενός ονομαστικού δείκτη. Ζει από το πόσα προϊόντα πουλά, από το περιθώριο που του απομένει και από το εάν, αφού πληρώσει ενέργεια, μισθοδοσία, ενοίκια, προμηθευτές, ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, η επιχείρησή του μπορεί να παραμείνει βιώσιμη, να επενδύσει και να αναπτυχθεί.

Η πίεση δεν είναι πλέον συγκυριακή. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο επειδή δεν αφορά έναν μόνο παράγοντα. Η συσσωρευμένη ακρίβεια των τελευταίων ετών έχει περιορίσει την πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα περιβάλλον αυξημένου ενεργειακού κόστους, ακριβότερων μεταφορών, υψηλού κόστους χρηματοδότησης και αυξημένων λειτουργικών υποχρεώσεων.

Η διεθνής γεωπολιτική αβεβαιότητα προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πίεσης. Οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στις μεταφορές μεταφέρονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις τιμές και τελικά στην κατανάλωση.

Η ακρίβεια, άλλωστε, εξακολουθεί να περιορίζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και να αυξάνει την πίεση ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δημιουργείται έτσι μια πραγματικότητα που γνωρίζει καλά κάθε άνθρωπος της αγοράς: ο καταναλωτής δυσκολεύεται να αγοράσει περισσότερα και η επιχείρηση χρειάζεται περισσότερα για να λειτουργήσει.

Αυτός είναι ο κύκλος που πρέπει να σπάσει.

Η μικρομεσαία επιχείρηση δεν ζητά να επιδοτείται – ζητά να μπορεί να αναπτύσσεται.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί ότι η συζήτηση για την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πρέπει να αλλάξει επίπεδο. Δεν μπορεί κάθε χρόνο το ζητούμενο να είναι εάν οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν απλώς να αντέξουν ακόμη μία δύσκολη περίοδο. Η χώρα χρειάζεται ένα εμπόριο που επενδύει, ψηφιοποιείται, μεγαλώνει, δημιουργεί θέσεις εργασίας και γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικό.

Για να συμβεί αυτό, όμως, χρειάζεται ένα οικονομικό περιβάλλον που να το επιτρέπει.

Ενόψει της ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά μια ουσιαστική στροφή της οικονομικής πολιτικής προς την πραγματική αγορά: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης, ουσιαστική πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, μείωση του λειτουργικού και μη μισθολογικού κόστους, σταθερό και δικαιότερο φορολογικό περιβάλλον και πραγματικά ίσους όρους ανταγωνισμού απέναντι στις μεγάλες διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να εμφανίζονται καλύτεροι αριθμοί στα χαρτιά. Το ζητούμενο είναι οι καλύτεροι αριθμοί να μεταφράζονται σε καλύτερη πραγματικότητα για τον καταναλωτή και την επιχείρηση.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουν ότι άλλο ο ονομαστικός τζίρος και άλλο η πραγματική εικόνα μιας επιχείρησης. Όταν οι τιμές αυξάνονται, ο τζίρος μπορεί να εμφανίζεται μεγαλύτερος χωρίς να πωλούνται περισσότερα προϊόντα και χωρίς να μένει περισσότερο εισόδημα, ούτε στον καταναλωτή, ούτε στον επιχειρηματία.

Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να διαβάσουμε πίσω από τους αριθμούς.

Η μικρομεσαία επιχείρηση δεν ζητά προστασία από την πραγματικότητα, ούτε μια ακόμη προσωρινή επιδότηση. Ζητά χώρο για να δουλέψει, να επενδύσει και να μεγαλώσει.

Από τη φετινή ΔΕΘ περιμένουμε πολιτικές που θα φτάσουν μέχρι την πραγματική αγορά: περισσότερη αγοραστική δύναμη για τον πολίτη, πραγματική πρόσβαση στη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και ίδιους κανόνες ανταγωνισμού για όλους.

Δεν αρκεί να συζητάμε κάθε χρόνο για το πόσο ανθεκτικό είναι το ελληνικό εμπόριο. Δεν θέλουμε ένα εμπόριο που απλώς αντέχει. Θέλουμε ένα εμπόριο που μεγαλώνει. Γιατί όταν μεγαλώνει η μικρομεσαία επιχείρηση, δημιουργεί εισόδημα, επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Και τότε η οικονομική πρόοδος παύει να είναι ένας αριθμός και γίνεται πραγματικότητα για την κοινωνία.»

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