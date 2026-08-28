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AWS: Νέο δωρεάν πρόγραμμα για φοιτητές με περισσότερα από 900 μαθήματα και δυνατότητα πιστοποίησης
Επιχειρήσεις
12:14 - 28 Αυγ 2026

AWS: Νέο δωρεάν πρόγραμμα για φοιτητές με περισσότερα από 900 μαθήματα και δυνατότητα πιστοποίησης

Reporter.gr Newsroom
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Φοιτητές από περισσότερες από 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν εκπαιδευτικό πακέτο συνολικής αξίας 579 δολαρίων

Amazon Web Services εγκαινιάζει το πρόγραμμα Student Rewards στην πλατφόρμα AWS Builder Center. Κάθε φοιτητής ανώτατης εκπαίδευσης άνω των 18 ετών μπορεί να αποκτήσει δωρεάν, για έναν χρόνο, πρόσβαση σε περισσότερα από 900 online μαθήματα για το cloud computing και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σε πρακτικές ασκήσεις και υλικό προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης.

Για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, αρκεί να δημιουργήσει λογαριασμό στο builder.aws.com και να επιβεβαιώσει τη φοιτητική του ιδιότητα μέσω του συστήματος SheerID. Η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά και, μόλις ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του προφίλ, αποκτά άμεσα πρόσβαση στα διαθέσιμα μαθήματα.

Τι ακριβώς μπορεί να κερδίσει ένας φοιτητής

Όσο πιο ενεργά συμμετέχει στην κοινότητα του Builder Center - γράφοντας τεχνικά άρθρα, σχολιάζοντας και συλλέγοντας badges - τόσο περισσότερες ανταμοιβές ξεκλειδώνει. Με τη συγκέντρωση 7 badges λαμβάνει τα πρώτα credits αξίας 10 δολαρίων για υπηρεσίες AWS, με 14 badges επιπλέον credits αξίας 20 δολαρίων, ενώ με 21 badges αποκτά voucher αξίας 100 δολαρίων για την εξέταση AWS Certified Cloud Practitioner. Συνολικά, ένας φοιτητής μπορεί να συγκεντρώσει ένα πακέτο προνομίων αξίας 579 δολαρίων, χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ.

Η πιστοποίηση AWS αναγνωρίζεται ευρέως στην αγορά εργασίας στον κλάδο της πληροφορικής. Οι εργοδότες τη γνωρίζουν και την εκτιμούν, ενώ για έναν φοιτητή που αναζητά την πρώτη του δουλειά μπορεί να αποτελέσει το «εισιτήριο» για μια συνέντευξη. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο cloud, καθώς τα μαθήματα ξεκινούν από το μηδέν.

«Θέλουμε οι φοιτητές να μπορούν να δημιουργούν πραγματικά projects και όχι απλώς να μελετούν θεωρία. Τους δίνουμε πρόσβαση σε workshops, credits για το cloud και voucher για πιστοποίηση. Το αποτέλεσμα; Κάποιος που μέχρι πρόσφατα απλώς ενδιαφερόταν για το αντικείμενο, ολοκληρώνει το πρόγραμμα έχοντας αποκτήσει δεξιότητες που οι εργοδότες πραγματικά αναζητούν», λέει η Kim Majerus, Αντιπρόεδρος για την παγκόσμια εκπαίδευση στην AWS.

Φοιτητικές ομάδες και ελληνικά πανεπιστήμια

Σε πανεπιστήμια περισσότερων από 60 χωρών λειτουργούν AWS Student Builder Groups - κοινότητες τις οποίες διαχειρίζονται οι ίδιοι οι φοιτητές και μέσα από τις οποίες συνεργάζονται σε τεχνολογικά projects. Οι φοιτητές στην Ελλάδα μπορούν να ενταχθούν σε μια υπάρχουσα ομάδα ή να δημιουργήσουν τη δική τους στο πανεπιστήμιό τους.

Πλαίσιο

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας της AWS, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία έχει διαθέσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαιδευτική υποστήριξη φοιτητών σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για επαγγελματίες με γνώσεις και δεξιότητες στο cloud και την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: aboutamazon.com

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