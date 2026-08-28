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Τσίπρας: Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας
Πολιτική
14:40 - 28 Αυγ 2026

Τσίπρας: Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως βασική προτεραιότητα της ΕΛΑΣ την προετοιμασία του κόμματος όχι μόνο για την εκλογική αναμέτρηση, αλλά και για την επόμενη ημέρα της διακυβέρνησης. Κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση των τομεαρχών, ενόψει της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε ότι το κόμμα βρίσκεται μπροστά σε έναν «δύσκολο αγώνα δρόμου με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές».

«Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ παρουσίασε μάλιστα ως «εθνικό» και όχι αποκλειστικά κομματικό στόχο την «απαλλαγή» της χώρας από τη σημερινή κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στην επταετή διακυβέρνηση της ΝΔ, ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για «μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο». Όπως υποστήριξε, οι δυνατότητες που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδο από τα μνημόνια και οι πρωτοφανείς χρηματοδοτικές ευκαιρίες δεν μεταφράστηκαν σε ουσιαστικές βελτιώσεις για την κοινωνία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από «επτά χρόνια απόκλισης, ανισοτήτων, σκανδάλων διαφθοράς και συγκάλυψης», με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να μην μπορεί πλέον να παρουσιάζεται ως λύση στα προβλήματα που, όπως υποστήριξε, δημιούργησε η ίδια με τη διακυβέρνησή της.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ προανήγγειλε παράλληλα ότι από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο και όχι απλώς μια σειρά μέτρων. «Στη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες δεν θα παρουσιάσουμε μέτρα, αλλά ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας», σημείωσε, εξηγώντας ότι το σχέδιο θα έχει ως επίκεντρο «την ευημερία όχι μόνο των αριθμών, αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είμαστε η εναλλακτική για τον τόπο μιας φθαρμένης, διεφθαρμένης και αποτυχημένης κυβέρνησης», τόνισε, προαναγγέλλοντας μια παρουσίαση που, όπως είπε, δεν θα βασίζεται σε «σκόρπιες προτάσεις», αλλά σε «ένα συνεκτικό όραμα και σχέδιο εναλλακτικής πορείας».

Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποτελέσει ένα «Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης», το οποίο συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο «Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα». Παράλληλα, περιέγραψε ένα διαφορετικό μοντέλο άσκησης της εξουσίας, βασισμένο στις αρχές της «Έντιμης διακυβέρνησης, Δίκαιης ανάπτυξης, Παραγωγικής ανασυγκρότησης».

Ο Αλ. Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα της χρηματοδότησης των προτάσεων του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι «καμία εξαγγελία δεν θα είναι χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο». Όπως διευκρίνισε, το σχέδιο θα κινείται με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, όπως είπε, ότι η δημοσιονομική υπευθυνότητα πρέπει να οδηγεί σε κοινωνική αδράνεια. «Δημοσιονομική αξιοπιστία δε σημαίνει και κοινωνική ακινησία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις επιθέσεις που δέχεται ο ίδιος και η ΕΛΑΣ από τη Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε ότι αυτές είναι «εύλογες», καθώς ο ΕΛΑΣ αποτελεί, όπως είπε, τον βασικό «στόχο» και «εχθρό» της κυβέρνησης, αλλά και όσων, κατά την άποψή του, επωφελούνται από το υφιστάμενο σύστημα.

Απαντώντας, τέλος, στον χαρακτηρισμό «αμετανόητος» που, όπως είπε, του αποδίδεται από όσους κινούνται στη «γραμμή Μαξίμου», ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε: «Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να απομακρυνθεί η ΕΛΑΣ».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Αλ. Τσίπρας έδωσε το έναυσμα για την έναρξη της «μεγάλης εξόρμησης στον λαό». Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να ξεκινήσει ένας «δύσκολος και φιλόδοξος» αγώνας για την «αφύπνιση των πολιτών» και την «κινητοποίηση της κοινωνίας», με φόντο την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 15:30
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