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Η UEFA ανοίγει ποινική διαδικασία κατά του Ινφαντίνο για το deal του Μουντιάλ
Ειδήσεις
10:58 - 28 Αυγ 2026

Η UEFA ανοίγει ποινική διαδικασία κατά του Ινφαντίνο για το deal του Μουντιάλ

Reporter.gr Newsroom
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Λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη και λαμπρή κλήρωση του Champions League, η UEFA κλιμακώνει τη σύγκρουσή της με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία προετοιμάζει ποινική διαδικασία σε βάρος του αμφιλεγόμενου επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας και ενδεχομένως και άλλων αξιωματούχων, με την υποψία κακοδιαχείρισης και απιστίας σε βάρος του οργανισμού, λόγω της συμφωνίας με επενδυτές για την Παγκόσμια Κύπελλο.

Η UEFA ζητά από τη FIFA και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται να παραδώσουν έγγραφα σχετικά με το αποτυχημένο σχέδιο. Αυτό προκύπτει από ένα έγγραφο 60 σελίδων που κατατέθηκε σε περιφερειακό δικαστήριο της πολιτείας της Φλόριντα στις ΗΠΑ και περιήλθε στην κατοχή του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa. Στο έγγραφο, η UEFA διατυπώνει πολυάριθμες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά του Ινφαντίνο, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στη διαμάχη για την πώληση μεριδίων που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο Μονακό, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, παρουσίασε στους εκπροσώπους των 55 εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών τα επόμενα βήματα.

Ο Ινφαντίνο είχε επιχειρήσει, παρακάμπτοντας τα αρμόδια όργανα της FIFA, να προωθήσει ένα επενδυτικό μοντέλο ύψους δισεκατομμυρίων για την εμπορική αξιοποίηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα σχέδια με Αμερικανούς επενδυτές. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τους κύκλους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ηγεσίας. Τελικά, ο Ινφαντίνο αναγκάστηκε να αποσύρει τα σχέδιά του. Παράλληλα, απέρριψε τις απαιτήσεις για παραίτησή του.

Η κατηγορία για κακοδιαχείριση

Τώρα η UEFA επιδιώκει, μέσω της δικαστικής οδού, να οδηγήσει στην απομάκρυνση του Ελβετού από την προεδρία της FIFA. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατηγορία της απιστίας και της κακοδιαχείρισης. Σε περίπτωση καταδίκης, σύμφωνα με την UEFA, ο Ινφαντίνο θα μπορούσε ακόμη και να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης. Μια τέτοια διαδικασία θα διεξαγόταν στην Ελβετία, όπου βρίσκεται η έδρα της FIFA. Η προσφυγή μέσω της αμερικανικής δικαιοσύνης έχει κυρίως τυπικό χαρακτήρα, καθώς το νομικό τμήμα της FIFA βρίσκεται στη Φλόριντα.

Η κίνηση αυτή θυμίζει την απομάκρυνση του προκατόχου του Ινφαντίνο, Ζεπ Μπλάτερ, το 2015. Ο επί σειρά ετών πρόεδρος της FIFA παραιτήθηκε από το αξίωμά του, αφού οι αμερικανικές αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνες για numerous υποθέσεις. Ο ίδιος ο Μπλάτερ δεν καταδικάστηκε ποτέ, όμως ο τρόπος με τον οποίο διοικούσε τη FIFA είχε πλέον καταστεί πολιτικά και θεσμικά μη βιώσιμος. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η UEFA επιτίθεται στον Ινφαντίνο μετωπικά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εναλλακτικός υποψήφιος

Ο 56χρονος Ινφαντίνο επιθυμεί να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία της FIFA στις 18 Μαρτίου 2027. Μεταξύ των 211 χωρών-μελών της FIFA που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφής πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της επανεκλογής του.

Η UEFA, πάντως, δεν έχει μέχρι σήμερα καταφέρει να παρουσιάσει έναν εναλλακτικό υποψήφιο για την προεδρία. Φαίνεται, λοιπόν, ότι πλέον επιδιώκει να αφήσει τα δικαστήρια να κρίνουν την τύχη του Ινφαντίνο στην ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

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