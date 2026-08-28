Αποστολάκη: Η κυβέρνηση βαφτίζει «προστασία» την εγκατάλειψη των οφειλετών

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στο ιδιωτικό χρέος εξαπολύουν η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη, και ο Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Δημήτρης Σπυράκος, χαρακτηρίζοντας «εγκατάλειψη των οφειλετών» την κυβερνητική πολιτική και κατηγορώντας το υπουργείο Οικονομικών ότι παρουσιάζει ως «προστασία» ρυθμίσεις που, όπως υποστηρίζουν, αφήνουν εκτεθειμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αναλυτικά:

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ιδιωτικό χρέος ως λογιστικό μέγεθος και όχι ως ένα μείζον κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που απειλεί την κατοικία, την περιουσία και τη βιωσιμότητα χιλιάδων νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Αντί να απαντήσει στην ουσία των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, επιλέγει να βαφτίζει «προστασία» ρυθμίσεις που αφήνουν τον οφειλέτη εκτεθειμένο, να παρουσιάζει ως επιτυχία διαδικασίες που στην πράξη αποκλείουν ή επιβαρύνουν τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών και να επικαλείται το ευρωπαϊκό δίκαιο ακόμη και εκεί όπου αυτό ουδέποτε θέτει τους περιορισμούς που η ίδια επικαλείται. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται το ισχύον καθεστώς, επειδή αυτό εξυπηρετεί τους πιστωτές. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το δικαίωμα των πολιτών σε πραγματική δεύτερη ευκαιρία, δίκαιη μεταχείριση και ουσιαστική προστασία της περιουσίας τους.

Η πραγματικότητα έχει ως εξής:

1. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ως προστασία της κατοικίας το δικαίωμα των πιστωτών (και όχι του οφειλέτη) να ζητούν τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη, προκειμένου να του δώσουν μία ρύθμιση για την κατοικία. Οι πιστωτές με τη διαδικασία αυτή μπορούν να μπορούν να προχωρούν άμεσα στον πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, δίχως να εξασφαλίζεται η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη αφού αν δεν τηρήσει τη ρύθμιση για την κατοικία αναβιώνει το σύνολο των οφειλών. Ουδεμία διασφάλιση υπάρχει, εξάλλου, ότι η ρύθμιση για την κατοικία θα γίνει στην πραγματική της εμπορική αξία.

2. Επί των 120 δόσεων: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις προβλέπει μείωση των προσαυξήσεων και διαγραφή του 30%, εφόσον ο οφειλέτης τηρήσει τη ρύθμιση. Η ρύθμιση της κυβέρνησης για τις 72 δόσεις δεν προβλέπει καμία ελάφρυνση για τον οφειλέτη και εκτοκισμό της οφειλής με 5,84%. Το ίδιο ουσιαστικά ισχύει και για τις 240 δόσεις, όπου η αίτηση γίνεται δεκτή υπό προϋποθέσεις, ενώ, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται κατ’ αρχήν η δυνατότητα ελαφρύνσεων, οι παραγόμενες προτάσεις, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, δεν προβλέπουν καμία ελάφρυνση ή αυτή είναι ασήμαντη (οι κυβερνητικές ανακοινώσεις κάνουν λόγο για μέση μείωση 13% επί του ποσού όπως έχει διαμορφωθεί με τις προσαυξήσεις, ενώ πάνω από τους μισούς δεν λαμβάνουν ούτε μια μείωση επί των προσαυξήσεων.

3. Το δικαίωμα του δανειολήπτη στην αγορά του δανείου του δεν αφορά το δίκαιο της αφερεγγυότητας ούτε οποιαδήποτε πτωχευτική διαδικασία. Είναι υποχρέωση της τράπεζας, εφόσον η ίδια θεωρεί ότι το δάνειο έχει χάσει την πραγματική του αξία, να δώσει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να το αγοράσει ο ίδιος στην τιμή που η ίδια πρόκειται να το πουλήσει, προσαυξημένη κατά το ποσοστό που κλιμακωτά ορίζεται στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, διασφαλίζοντας στον οφειλέτη ένα τεράστιο όφελος για την αναχρηματοδότηση του δανείου του. Είναι απολύτως ψευδές ότι υπάρχει τέτοια απαγόρευση.

4. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά όσους έχουν οφειλές από δάνεια σε ελβετικό φράγκο ακόμη και αν έχουν μετατραπεί σε ευρώ. Προβλέπει κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου κατά τα δύο τρίτα στην τράπεζα και ένα τρίτο στον δανειολήπτη, ανεξάρτητα αν το δάνειο είναι ενήμερο ή ληξιπρόθεσμο. Δίχως καμία παραίτηση από τα δικαιώματά τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται, με βάση την εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανακούφιση για τον οφειλέτη επί των συνολικής οφειλής υπερβαίνει το 30%. Η ρύθμιση της κυβέρνησης προβλέπει κατά βάση μείωση 15% μόνο για το υπόλοιπο της οφειλής και μόνο για τους ενήμερους. Το δε όφελος αυτό ουσιαστικά εξανεμίζεται με το υψηλότερο επιτόκιο που θα ισχύει, ενώ σε περίπτωση που έχουν αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναβιώνει και το 15%.

5. Όπως συνάγεται από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων και για το σύνολο των επιχειρήσεων η συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό δεν είναι υποχρεωτική, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αιτιολόγησης όταν συμμετέχουν, πέραν της συμπλήρωσης κάποιων προδιατυπωμένων αόριστων λόγων μη συναίνεσης. Στις περιπτώσεις αυτές μάλιστα οι οφειλέτες ούτε καν ενημερώνονται για την προταθείσα από το υπολογιστικό εργαλείο ρύθμισης.

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται ένα πλαίσιο που αποκαθιστά την ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα πιστωτών και οφειλετών, προστατεύει την πρώτη κατοικία, εξασφαλίζει πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς. Αυτό υπηρετούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει στην ουσία τους.