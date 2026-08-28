Βιομηχανία: Ετήσιο άλμα 11,8% του Δείκτη Τιμών Παραγωγού τον Ιούλιο

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 11,8% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,9% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 11,8%, τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 23,4%

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 2,9%, τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή: