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Goldman Sachs: Ανακάμπτουν στο 65%οι ροές πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
11:37 - 28 Αυγ 2026

Goldman Sachs: Ανακάμπτουν στο 65%οι ροές πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακτήσει σημαντικό μέρος των επιπέδων που κατέγραφαν πριν από τον πόλεμο, φτάνοντας περίπου στα δύο τρίτα των προηγούμενων ροών. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει, μέχρι στιγμής, τις επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν στις διεθνείς τιμές του αργού, σύμφωνα με εκτίμηση της Goldman Sachs Group Inc.

Όπως αναφέρουν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Goldman Sachs, μεταξύ των οποίων ο Νταν Στρόιβεν και η Γιούλια Ζέστκοβα Γκρίγκσμπι, οι συνολικές εξαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από την περιοχή έχουν αυξηθεί στα 15 έως 16 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η ανάκαμψη των ροών έχει ενισχυθεί από την αύξηση των διελεύσεων μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν και οι εξαγωγές παραμένουν κατά 7 έως 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παρά τη σημαντική αυτή απόκλιση, η σημερινή εικόνα απέχει αισθητά από το χαμηλό που καταγράφηκε τον Μάρτιο, όταν οι συνολικές εξαγωγές είχαν περιοριστεί στα 5 έως 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Αυξάνονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ

Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι οι ποσότητες πετρελαίου που διέρχονται από τα ίδια τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται πιθανότατα κοντά στις εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίοι κάνουν λόγο για 8 έως 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι παραγωγοί και μεταφορείς έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνει η Goldman Sachs, η αύξηση των μη δηλωμένων διελεύσεων από εξειδικευμένα πλοία, αλλά και των μεταφορτώσεων πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, αποτελεί ένδειξη αυτής της προσαρμογής.

«Η αύξηση των μη δηλωμένων διελεύσεων από εξειδικευμένους μεταφορείς και των μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο δείχνει ότι οι παραγωγοί και οι μεταφορείς προσαρμόζονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η Goldman.

Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα, η ενίσχυση των μη δηλωμένων ροών θα μπορούσε να «μετριάσει την ανοδική πίεση στις τιμές του αργού πετρελαίου ακόμη και εάν οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή διαρκέσουν περισσότερο».

Δυσκολία στην καταγραφή των πραγματικών ροών

Η ακριβής αποτίμηση των ποσοτήτων πετρελαίου που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει δύσκολη. Βασικός λόγος είναι ότι δεξαμενόπλοια απενεργοποιούν συχνά τους δορυφορικούς πομποδέκτες τους, πρακτική που είναι γνωστή ως going dark, προκειμένου να περιορίσουν τη δυνατότητα εντοπισμού τους.

Traders που μίλησαν στο Bloomberg μέσα στην εβδομάδα εκτίμησαν ότι περίπου 6 έως 8 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως εξακολουθούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ροές αυτές συμβάλλουν στη συγκράτηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το αργό έχει υποχωρήσει περίπου στα 89 δολάρια το βαρέλι, από επίπεδα άνω των 120 δολαρίων τον Απρίλιο.

Ωστόσο, η εκτίμηση των traders αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ και δεν περιλαμβάνει ορισμένες εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Μεγαλύτερες πιέσεις σε LNG και διυλισμένα καύσιμα

Παρά το γεγονός ότι σημαντικές ποσότητες πετρελαίου εξακολουθούν να εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο, η εικόνα είναι διαφορετική στην περίπτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και των διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, όπου οι ροές παραμένουν χαμηλότερες.

Η Goldman Sachs εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι ένα σενάριο παρατεταμένων διαταραχών στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να έχει εντονότερες επιπτώσεις στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και των πετρελαϊκών προϊόντων σε σχέση με την αγορά του αργού.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε μεγαλύτερη ανοδική δυναμική για τις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων με μεταγενέστερη παράδοση σε σενάρια παρατεταμένων διαταραχών, σε σύγκριση με το αργό», ανέφερε η Goldman.

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