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Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο «νεότερος βασιλιάς του κόσμου» Όγιο Ρουκίντι Δ&#039;
Ειδήσεις
14:28 - 28 Αυγ 2026

Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο «νεότερος βασιλιάς του κόσμου» Όγιο Ρουκίντι Δ'

Reporter.gr Newsroom
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Σε ηλικία μόλις 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς του Τόορο στη δυτική Ουγκάντα, Όγιο Ρουκίντι Δ΄, ο οποίος είχε στεφθεί μονάρχης το 1995, σε ηλικία μόλις 3 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του παραδοσιακού βασιλείου, Κάλβιν Άρμστρονγκ Ρουομιίρε Ακιίκι, κάνοντας λόγο για «ανυπολόγιστη απώλεια» για τη βασιλική οικογένεια, τον λαό του Τόορο και ολόκληρη την Ουγκάντα.

Ο Όγιο Ρουκίντι Δ΄ διαδέχθηκε τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή, και ανέλαβε πλήρως τα βασιλικά του καθήκοντα το 2010, όταν ενηλικιώθηκε. Το 2025 είχε αναγνωριστεί και από το Βιβλίο Γκίνες ως ο νεότερος εν ενεργεία μονάρχης στον κόσμο.

Ο βασιλιάς νοσηλευόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην οικογένεια, έδινε μάχη με τον καρκίνο. Δεν είχε παντρευτεί, ωστόσο άφησε πίσω του έναν πρίγκιπα διάδοχο, η ταυτότητα του οποίου αναμένεται να ανακοινωθεί σύμφωνα με την παράδοση.

Το βασίλειο του Τόορο είναι ένα από τα παραδοσιακά βασίλεια της Ουγκάντας που αναγνωρίζονται συμβολικά από το κράτος, χωρίς πολιτικές αρμοδιότητες, αλλά με σημαντική πολιτιστική και κοινωνική επιρροή.

Η βασιλική οικογένεια του Τόορο είχε, μεταξύ άλλων, στενούς δεσμούς με τον πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 14:38
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