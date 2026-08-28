Πνιγμό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τη 18χρονη στους καταρράκτες

Σε πνιγμό αποδίδεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νάουσα Ημαθίας.

Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν άλλα ευρήματα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν πλήρες φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν η 18χρονη, η οποία σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της, βρισκόταν στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, μαζί με τον 17χρονο φίλο της.

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Οι δύο νέοι φέρεται να είχαν μεταβεί στο σημείο, το οποίο είναι γνωστό στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να κολυμπήσουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τραβούσαν και φωτογραφίες.

Όταν η κοπέλα έπεσε στα νερά, ο 17χρονος κάλεσε το 112. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι εντόπισαν τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη λίμνη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο 17χρονος έδωσε κατάθεση στις Αρχές, ενώ εξετάζεται και το κινητό του τηλέφωνο, με έμφαση στο φωτογραφικό υλικό, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση της 18χρονης στο νερό.

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