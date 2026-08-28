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Πειραιώς: Στις αγορές με 6ετές ομόλογο €500 εκατ. – Πάνω από €2,5 δισ. οι προσφορές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:11 - 28 Αυγ 2026

Πειραιώς: Στις αγορές με 6ετές ομόλογο €500 εκατ. – Πάνω από €2,5 δισ. οι προσφορές

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες. Το νέο ομόλογο φέρει ετήσιο σταθερό κουπόνι 4,00%.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το Ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών, ενώ προβλέπεται δικαίωμα ανάκλησης στη συμπλήρωση πέντε ετών. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στην αγορά Euro MTF Market.

Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας «Baa2» από τη Moody’s Ratings.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς, καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων της τράπεζας σε σχέση με την απαίτηση MREL.

Ισχυρή ζήτηση από τους θεσμικούς επενδυτές

Η έκδοση προσέλκυσε περισσότερους από 130 θεσμικούς επενδυτές, με τη σύνθεση της κατανομής να αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον από διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών.

Ειδικότερα, το 55% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 25% σε τράπεζες, το 16% σε ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, ενώ το υπόλοιπο 4% διατέθηκε σε λοιπούς επενδυτές.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών, καθώς το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Η μεγαλύτερη ζήτηση προήλθε από τη Γαλλία, η οποία αντιστοιχεί στο 24% της κατανομής. Ακολούθησαν οι χώρες της περιοχής DACH, δηλαδή Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, με 17%, και οι χώρες Benelux, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο, με 13%.

Πενταπλάσια κάλυψη της έκδοσης

Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη έκδοση της Πειραιώς μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης, αλλά και την πρώτη ομολογιακή έκδοση της τράπεζας για το 2026.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώθηκε και στο συνολικό βιβλίο προσφορών, το οποίο ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι ο στόχος της έκδοσης ήταν 500 εκατ. ευρώ, η ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά περισσότερες από πέντε φορές.

Παράλληλα, η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην τράπεζα να πετύχει σημαντικά καλύτερους όρους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Το Ομόλογο τιμολογήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 90 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο βάσης, έναντι αρχικού στόχου 115-120 μονάδων βάσης.

Πρόκειται για το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η Πειραιώς σε έκδοση Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, αλλά και για το χαμηλότερο περιθώριο που έχει καταγραφεί στην ελληνική αγορά για έκδοση αντίστοιχης διάρκειας και ίδιας κατηγορίας.

Το τελικό κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,00%, ενώ η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στο 99,902%.

Οι ανάδοχοι της έκδοσης

Τον ρόλο των από κοινού αναδόχων του βιβλίου προσφορών ανέλαβαν οι BNP PARIBAS, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Natixis (B&D), Santander και UBS Investment Bank.

Οι Ambrosia Capital και Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως από κοινού κύριοι συντονιστές της έκδοσης.

Νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς ήταν οι A&O Shearman και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας.

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