Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ημερίδα με αντικείμενο την παρουσίαση κλαδικής έρευνας για τις τραπεζικές καταθέσεις
15:28 - 13 Φεβ 2026

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ημερίδα με αντικείμενο την παρουσίαση κλαδικής έρευνας για τις τραπεζικές καταθέσεις

Reporter.gr Newsroom
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διοργανώνει ημερίδα την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, από τις 10:30 έως τις 13:30, με αντικείμενο την παρουσίαση της Ενδιάμεσης Έκθεσης της κλαδικής έρευνας για τις τραπεζικές καταθέσεις. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με θεσμικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει στις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά καταθέσεων, καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των επιτοκίων. Στόχος είναι ο εντοπισμός πιθανών στρεβλώσεων και η διατύπωση προτάσεων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό προς όφελος τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης και θα ακολουθήσει θεματική συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τράπεζα της Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και οργανώσεων καταναλωτών. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στη δομή της αγοράς και τα χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου, στην πλεονάζουσα ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και στη χαμηλή κινητικότητα των καταθετών. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήματα και να καταθέσει σχόλια, ενώ η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Ενδιάμεση Έκθεση δημοσιοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η έναρξη της κλαδικής έρευνας είχε αποφασιστεί στις 18 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπει το άρθρο 40 του νόμου 3959/2011. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, η Επιτροπή εξετάζει σε βάθος τη λειτουργία της αγοράς τραπεζικών καταθέσεων, καταγράφοντας τυχόν δυσλειτουργίες και καταθέτοντας προτάσεις για τη βελτίωση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Η παρουσίαση της Ενδιάμεσης Έκθεσης φιλοδοξεί να αποτελέσει αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό δημόσιο διάλογο σχετικά με τις συνθήκες ανταγωνισμού στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

