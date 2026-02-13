Στουρνάρας για Τσίπρα: Με κατηγορεί εκείνος που θεωρούσε ότι η ΤτΕ όφειλε να σιωπά
15:23 - 13 Φεβ 2026

«Διάβασα με ενδιαφέρον τη νέα λογοτεχνική απόπειρα του κ. Τσίπρα. Η “Ιθάκη” του φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιλαμβάνει capital controls, κλειστές τράπεζες και τρίτο μνημόνιο , τουλάχιστον όχι στην αφήγηση», αναφέρουν κύκλοι του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως: «Oι αριθμοί όμως είναι λιγότερο ποιητικοί. Το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία, με τις τράπεζες σε ασφυξία και την οικονομία σε ελεύθερη πτώση. Αυτό δεν το επέβαλαν ούτε οι “προπαγανδιστές” ούτε οι “ομάδες”. Το επέβαλαν οι επιλογές. Με κατηγορεί για πολιτική μεροληψία εκείνος που θεωρούσε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να σιωπά όταν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας. Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί. Όσο για τις θητείες, δεν αποτελούν προσωπική φιλοδοξία ούτε λογοτεχνικό βραβείο. Αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν. Η Ιστορία, πάντως, δεν γράφεται με ευχές. Γράφεται με ισολογισμούς.»

Νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξαπέλυσε επίθεση κατά του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με αφορμή τη συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας».

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ότι η «Ιθάκη» είναι η απάντηση σε όσους επιχείρησαν να διαστρεβλώσουν με τόνους λάσπης και ψέματα την αλήθεια.

