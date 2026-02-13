Τα σχέδια του ντε Γκρες, το πολιτικό trend και οι ενδεχόμενες εκπλήξεις

Επειτα από τις δηλώσεις του για το πόσο τον ενδιαφέρει η πολιτική και ότι πολλά περνάνε από το μυαλό του, ο Παύλος ντε Γκρες προστίθεται στον κατάλογο των πολιτικών εκκρεμοτήτων.

Με τα όσα άφησε να εννοηθούν, μοιάζει και εκείνος να σχεδιάζει κάποια πολιτική κίνηση και θα πρέπει να αναμένονται συχνότερες εμφανίσεις του και παρεμβάσεις του, κατ’ αναλογίαν με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και την Μαρία Καρυστιανού.

Μέχρις ότου ξεκαθαρίσει αυτό το θολό τοπίο, διαπιστώνει όμως κανείς ότι τα σαφή πολιτικά ζητούμενα λείπουν από όλους τους πρώην και επίδοξους πολιτικούς παράγοντες και όλα τα σχέδια εξακολουθούν να έχουν κατά βάση προσωπικά χαρακτηριστικά. Πάντως ό,τι και να γίνει, φαίνεται ότι το πολιτικό trend αναπτύσσεται στα δεξιά και στα πολύ δεξιά, με ορατό ενδεχόμενο έναν ακόμη πιο ακραίο κατακερματισμό του πολιτικού φάσματος, αν και εφόσον φυσικά υπάρξουν όλα αυτά τα νέα κόμματα. Εκτός βέβαια αν υπάρξουν άλλου τύπου συσπειώσεις και συνεργασίες και έχουμε εκπλήξεις...