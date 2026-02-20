Το «τελευταίο αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ – Επικήδειοι από Μητσοτάκη και Τασούλα

Η σορός της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε και η κηδεία της. Από τις 09:00 έως τις 12:00, πολίτες και πολιτικοί πέρασαν από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να πουν το «τελευταίο αντίο».

Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με τις σημαίες της Ελλάδας και της Γαλλίας, ενώ τον επικήδειο εκφώνησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η εξόδιος ακολουθία ολοκληρώθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών.

Τασούλας: «Είχε διαγράψει από το λεξιλόγιό της τη λέξη αδύνατο»

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ «κορίτσι από τον Βύρωνα, ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης και ιστορικό που ήθελε να αναμετρηθεί με την ιστορία» και σημείωσε ότι «είχε διαγράψει από το λεξιλόγιό της τη λέξη αδύνατο». Υπογράμμισε ότι δεν εφησύχασε σε στερεότυπα αλλά προχώρησε, κατακτώντας νέα πεδία, κυρίως στην Ιστορία, και πως «η Αρβελέρ ανέσκαψε και έφερε στο φως αλήθειες του ελληνισμού και του ευρωπαϊκού πνεύματος».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκλιπούσα απέδειξε ότι «το Βυζάντιο βρίσκεται στην καρδιά της Δύσης» και ότι η ενότητα Ελλάδας και Ευρώπης είναι αδιαίρετη. «Μας δίδαξε ότι το Βυζάντιο είναι ελληνική ιστορία», τόνισε, προσθέτοντας πως το έργο και η στάση ζωής της μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για κάθε νέο που θέλει να σπάσει στεγανά. Ολοκληρώνοντας, επεσήμανε ότι «τον πόνο μας σήμερα απαλύνει το γεγονός ότι είναι αμέτρητα όσα μας πρόσφερε» και κάλεσε να αναγνωρίσουμε τη σημασία της ενότητας και να «διαγράψουμε από το εθνικό μας λεξιλόγιο τη λέξη αδύνατο».

Μητσοτάκης: Αποχαιρέτησε την Αρβελέρ με σημείωμα που του είχε γράψει το 2015

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη ζωή της Αρβελέρ, είπε ότι «έγινε η πρώτη γυναίκα πρύτανης στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Πέτυχε να γίνει αυτό που αρχικά ήθελε. Να γίνει μία γέφυρα» και τόνισε τη διαχρονική της επιρροή. Επεσήμανε ότι «ο εφησυχασμός είναι η μεγαλύτερη δειλία», φράση που η ιστορικός επαναλάμβανε συχνά, και πρόσθεσε: «Όταν αρνείσαι το δικαίωμα της επιλογής, αρνείσαι την ελευθερία σου. Όποιος διστάζει να αλλάξει δεν πρέπει να αυταπατάται ότι ο ίδιος μένει σταθερός».

Ο πρωθυπουργός διάβασε ακόμη μέρος σημειώματος που του είχε δώσει η Γλύκατζη – Αρβελέρ το 2015, όταν τον ενθάρρυνε να διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ, λέγοντας: «Με ένα μάθημα, θα ήθελα να πω το προσωπικό αντίο στην προσωπική Ελληνίδα. Ήταν σκέψεις γραμμένες στο χέρι στο πολυτονικό, το 2015, όταν με ενθάρρυνε να διεκδικήσω την ηγεσία της ΝΔ». Ανάμεσα στις φράσεις που περιλάμβανε ήταν και η εξής: «Όταν φτωχεύουν οι πλούσιοι δεν πλουταίνουν οι φτωχοί».

Η κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη, ύστερα από απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφίας Ζαχαράκη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της.

Κατά την εξόδιο ακολουθία διαβάστηκε συλλυπητήριο μήνυμα εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στο οποίο αναφερόταν ότι με το έργο της «Γιατί το Βυζάντιο», η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ αποκατέστησε την ιστορική αλήθεια και τη βυζαντινή κληρονομιά. Ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη σημείωσε πως υπήρξε «πνευματική πηγή» που «υπηρέτησε την επιστήμη, εργάστηκε ακατάπαυστα και δεν κράτησε τη γνώση ως κτήμα ολιγομελές, αλλά τη διέχυσε στην κοινωνία» και τόνισε ότι το έργο της αποτελεί γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Στη Μητρόπολη Αθηνών παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο Θανάσης Μαρτίνος, ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και πρώην πρύτανης Θεόδωρος Φορτσάκης, η Μαριάννα Λάτση, η Άντζελα Γκερέκου, ο Νίκος Χαρδαλιάς, η Μιμή Ντενίση, ο ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης, η Λίνα Μενδώνη, ο Γιώργος και η Άννα Νταλάρα, η Θεοδώρα Τζάκρη και η Φάνη Πάλλη.

