Ειδήσεις
13:10 - 22 Φεβ 2026

Λήμνος: Αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πλημμυρών

Reporter.gr Newsroom
Η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, απέστειλε χθες (21/2) αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών, εκτεταμένων καταστροφών σε δημόσιες υποδομές, ιδιωτικές περιουσίες και κρίσιμες λειτουργίες του νησιού.  

Το αίτημα κοινοποιήθηκε στους υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, και Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, καθώς και στον γενικό γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη, και στον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνο Μουτζούρη.

Στην επιστολή της δημάρχου αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις έως τώρα καταγραφές και αυτοψίες:

– Έχουν προκληθεί εκτεταμένες καταστροφές σε εσωτερικά δίκτυα και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με καθιζήσεις, καταρρεύσεις τμημάτων οδοστρώματος, διαβρώσεις, πτώσεις τοιχίων και γεφυριού και αποκλεισμούς οδικών αξόνων.

– Το μεγαλύτερο τμήμα του αγροτικού οδικού δικτύου έχει καταστεί μη προσπελάσιμο, παρεμποδίζοντας την αγροτική δραστηριότητα και την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις κτηνοτροφικές τους μονάδες.

– Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς καλλιέργειες.

– Πλημμύρισαν κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και καταστήματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και εμπορεύματα.

– Δημόσιες υπηρεσίες (ΔΕΔΔΗΕ, έδρα περιφερειακής ενότητας),ο μητροπολιτικός ναός και σχολικές μονάδες υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα να είναι επισφαλής η άμεση λειτουργία τους.

– Δίκτυα ύδρευσης και ομβρίων υδάτων έχουν υποστεί βλάβες.

– Η συνολική έκταση των ζημιών επιβαρύνει περαιτέρω, τις ήδη πληγείσες – από προηγούμενα ακραία καιρικά φαινόμενα – περιοχές.

Συνεδρίαση Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας

Επίσης σε συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) που συγκάλεσε η δήμαρχος Λήμνου, Ε. Γεώργα, ανέφερε ότι έχει ήδη ενημερώσει τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, ενώ υπάρχει τακτική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη με αντικείμενο την ενεργοποίηση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών. Όπως έκανε γνωστό, την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου αναμένονται δύο κλιμάκια από το υπουργείο, τα οποία θα προχωρήσουν στην καταγραφή των ζημιών σε σπίτια.

Παράλληλα, η δήμαρχος έχει ενημερώσει το Γραφείο του πρωθυπουργού και τον υπουργό στον πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη, για να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης και ζήτησε την ενεργό και αποτελεσματική παρουσία της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της συνθήκης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καταστροφή του αγροτικού οδικού δικτύου, το οποίο, όπως επισημάνθηκε, έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές σχεδόν στο σύνολό του, με αποτέλεσμα αρκετοί κτηνοτρόφοι να αδυνατούν να προσεγγίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Επίσης, λόγος έγινε για την ανάγκη άμεσου καθαρισμού σχολικών μονάδων που επλήγησαν για να καταστεί δυνατή η λειτουργία τους .

Βοήθεια από τον Άη Στράτη

Στη συνέχεια, η δήμαρχος αναφέρθηκε στη συνδρομή του δήμου Αγίου Ευστρατίου, ο οποίος απέστειλε όχημα τύπου JCB για την ενίσχυση των εργασιών αποκατάστασης, στη σύμπραξη ιδιωτών μέσα στην ημέρα για τον περιορισμό των συνεπειών του φαινομένου και στα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό του δήμου που είναι επί ποδός από την πρώτη στιγμή. Ας σημειωθεί ότι και ο στρατός συνδράμει όπου απαιτείται, με προσωπικό και μηχανήματα.

Μεγάλα είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε πολλά σημεία οι δρόμοι είναι αδιάβατοι. Ο δήμος Λήμνου με ανακοίνωσή του, κάνει γνωστό στους πολίτες ότι, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες καταστροφές που καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, απαιτείται αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και στην καθημερινή δραστηριότητα. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις, μεταφορά φερτών υλικών και φθορές στο οδικό δίκτυο ή σε υποδομές. Μάλιστα, επειδή παρασύρθηκαν σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης, δεν έχουν νερό οικισμοί στην περιοχή της Μύρινας, ενώ και η υπηρεσία καθαριότητας, χωρίς νερό δεν μπορεί να παρέμβει σε περιοχές με λάσπη.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό, κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη τα σχολεία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, το 1ο Νηπιαγωγείο, το 1ο Δημοτικό και το Γυμνάσιο Μύρινας.

