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Κεφαλογιάννης για αντιπυρική περίοδο: Το θεσμικό πλαίσιο είναι πλέον σαφές και αυστηρό
Ειδήσεις
16:25 - 02 Μαρ 2026

Κεφαλογιάννης για αντιπυρική περίοδο: Το θεσμικό πλαίσιο είναι πλέον σαφές και αυστηρό

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026, ευρεία διυπουργική σύσκεψη με θέμα την προετοιμασία για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο.

Στόχος της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν συναρμόδια Υπουργεία, επιχειρησιακοί βραχίονες της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν ο συντονισμός με σκοπό την κατάρτιση ολοκληρωμένων διακλαδικών σχεδίων, τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν στο σωστό χρόνο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (παρεμβάσεις πρόληψης, εκπαίδευση, κοινές ασκήσεις ετοιμότητας στο πεδίο, καθαρισμοί δασικών/ περιαστικών περιοχών και αρχαιολογικών χώρων, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, συνέργειες Πυροσβεστικού Σώματος- Δασικών Υπηρεσιών κ.ά.)

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε:

«Η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο αποτελεί μια διαρκή και δυναμική διαδικασία που απαιτεί συντονισμό, συνέπεια και κοινή ευθύνη. Από πολύ νωρίς φέτος, όλα τα συναρμόδια υπουργεία, οι επιχειρησιακοί φορείς της Πολιτικής Προστασίας, τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση της πρόληψης και της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας.

Στόχος μας είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, με έμφαση στις παρεμβάσεις πρόληψης, στους καθαρισμούς δασικών και περιαστικών περιοχών, στη δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, καθώς και στη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Η κλιματική κρίση διαμορφώνει πλέον ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον και αυξάνει την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση. Πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη», το οποίο ενισχύει ουσιαστικά τα εργαλεία πρόληψης, ετοιμότητας και άμεσης απόκρισης απέναντι στις δασικές πυρκαγιές.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας είναι ευθύνη όλων μας. Η συμβολή των πολιτών και των εθελοντών παραμένει καθοριστική. Φέτος θα έχουμε 5.500 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, αριθμός διπλάσιος σχεδόν από πέρυσι. Παράλληλα, φέτος ενισχυόμαστε με σημαντικό αριθμό νέων επίγειων μέσων που παραλαμβάνουμε μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, ενώ στην αντιπυρική περίοδο θα επιχειρήσουν συνολικά 18.800 γυναίκες και άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, ο μεγαλύτερος ιστορικά αριθμός πυροσβεστών.

Το θεσμικό πλαίσιο είναι πλέον σαφές και αυστηρό: η πρόληψη δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση. Κανείς δεν μπορεί, είτε από αμέλεια είτε εκ προθέσεως, να θέτει σε κίνδυνο ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον. Με σχέδιο, συνεργασία και συντονισμό, προχωράμε ώστε η χώρα να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη απέναντι στις προκλήσεις της φετινής αντιπυρικής περιόδου.»

Στη σύσκεψη παρέστησαν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, μέσω τηλεδιάσκεψης ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πέτρος Καμπούρης, ο Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββας Χιονίδης, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Μαρία-Χριστίνα Κράββαρη, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Στάθης Παναγιώτης, ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθης Σταθόπουλος, ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Β’ Υπαρχηγός ΕΛ.ΑΣ, Ιωάννης Σκούρας, ο Επιτελάρχης Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Διοικητής ΔΙΚΑΦΚΑ, Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο Διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο Υποδιοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Μαρτζάκλης, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δασοπυρόσβεσης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλειος Κατσιγιάννης, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βαγγέλης Γκουντούφας.

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