Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (18/6) - Στο «κίτρινο» η Αττική

Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για την Πέμπτη (18/6), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, γεγονός που έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τόσο τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και τους πολίτες.

Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (Επίπεδο 3 - Κίτρινο) εντάσσονται οι περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου στην Κρήτη, η Κάρπαθος, καθώς και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λέσβος, Ικαρία, Σάμος και Χίος.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και η Αττική, η οποία καταγράφεται για πρώτη φορά κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο σε επίπεδο υψηλού κινδύνου.

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, που χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες, περιορισμένα ποσοστά υγρασίας και ενισχυμένους ανέμους, δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο, όπως η καύση ξερών χόρτων, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες ή άλλες δραστηριότητες που μπορούν να αποτελέσουν εστία ανάφλεξης.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας ενισχυμένα μέτρα επιτήρησης και περιπολίες, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή σχέδια άμεσης επέμβασης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών πυρκαγιάς.