ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (18/6) - Στο «κίτρινο» η Αττική
Ειδήσεις
15:56 - 17 Ιουν 2026

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (18/6) - Στο «κίτρινο» η Αττική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για την Πέμπτη (18/6), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, γεγονός που έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τόσο τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και τους πολίτες.

Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (Επίπεδο 3 - Κίτρινο) εντάσσονται οι περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου στην Κρήτη, η Κάρπαθος, καθώς και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λέσβος, Ικαρία, Σάμος και Χίος.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και η Αττική, η οποία καταγράφεται για πρώτη φορά κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο σε επίπεδο υψηλού κινδύνου.

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, που χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες, περιορισμένα ποσοστά υγρασίας και ενισχυμένους ανέμους, δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο, όπως η καύση ξερών χόρτων, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες ή άλλες δραστηριότητες που μπορούν να αποτελέσουν εστία ανάφλεξης.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας ενισχυμένα μέτρα επιτήρησης και περιπολίες, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή σχέδια άμεσης επέμβασης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών πυρκαγιάς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αττική: Χειροπέδες σε δύο άτομα για μαζική παραγωγή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Ο τιμοκατάλογος
Ειδήσεις

Αττική: Χειροπέδες σε δύο άτομα για μαζική παραγωγή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Ο τιμοκατάλογος

ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με 86.000 χρήστες
Ειδήσεις

ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με 86.000 χρήστες

Διαμαντοπούλου: Ωραία ατάκα το «τζάμπα 1 και τζάμπα 2», όμως θυμάμαι τζάμπα μάγκες στα μνημόνια
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Ωραία ατάκα το «τζάμπα 1 και τζάμπα 2», όμως θυμάμαι τζάμπα μάγκες στα μνημόνια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο
Ειδήσεις

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα
Ειδήσεις

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Πρόγραμμα υποστήριξης των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Πρόγραμμα υποστήριξης των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 16:51

Ελαφρώς υψηλότερα κινείται η Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Ακίνητα
17/06/2026 - 16:50

Χατζηδάκης από το Ελληνικό: Στις αρχές του 2027 μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 16:43

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:40

WFP (ΟΗΕ): Ανάσα για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από αμερικανική χρηματοδότηση $800 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/06/2026 - 16:33

Alpha Bank: Κορυφαίος CEO για τρίτη συνεχή χρονιά ο Βασίλης Ψάλτης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/06/2026 - 16:33

Ford Pro Blue Days - Ημέρες Επαγγελματικών

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:31

Έως το τέλος του έτους οι τελικές υπογραφές στο εμπορικό deal ΕΕ-Ινδίας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:22

Ηχηρό μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου στην Άγκυρα: Υπερψηφίστηκε η έκθεση «καταπέλτης» για την Τουρκία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:19

Ν. Παπανδρέου: Ίδιος ο εθισμός από αλκοόλ, τσιγάρο και social media

Υγεία
17/06/2026 - 16:18

Τη Χάρτα της ΕΠΕ υπέγραψε ο Πρόεδρος της Βουλής - Η πρόληψη αναπνευστικών νοσημάτων στο επίκεντρο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:16

Ρωσία: Ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:12

Bloomberg: Ο Κόστα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 16:04

Συμμετοχή της Profile στο διεθνές συνέδριο της Caribbean Confederation of Credit Unions

Πολιτική
17/06/2026 - 15:59

ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ: Το «PosoKanei» επιβεβαιώνει το πρόβλημα, δεν το λύνει

Ειδήσεις
17/06/2026 - 15:56

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (18/6) - Στο «κίτρινο» η Αττική

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 15:54

Προεκλογική περίοδος με σφραγίδα Πιερρακάκη

Ειδήσεις
17/06/2026 - 15:49

Αττική: Χειροπέδες σε δύο άτομα για μαζική παραγωγή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Ο τιμοκατάλογος

Ειδήσεις
17/06/2026 - 15:45

ΕΛ.ΑΣ.: Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με 86000 χρήστες

Πολιτική
17/06/2026 - 15:32

Διαμαντοπούλου: Ωραία ατάκα το «τζάμπα 1 και τζάμπα 2», όμως θυμάμαι τζάμπα μάγκες στα μνημόνια

Περιβάλλον
17/06/2026 - 15:32

Πράσινο πισωγύρισμα στην Ευρώπη: Οι εκπομπές ανέβηκαν ξανά το 2025

Πολιτική
17/06/2026 - 15:13

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών

Ναυτιλία
17/06/2026 - 15:12

Διώρυγα της Κορίνθου: Επαναλειτουργεί από σήμερα 17/6 μετά τις εργασίες αποκατάστασης

Magazino
17/06/2026 - 15:04

Germaine Richier: Η γλύπτρια που επαναπροσδιόρισε την ανθρώπινη μορφή, στην Άνδρο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:59

Τουρνάς: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση – Έρχονται πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα από 23/6

ΕΜΠΟΡΙΟ
17/06/2026 - 14:56

PosoΚanei: 22 ερωταπαντήσεις για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/06/2026 - 14:55

Ο Δημήτρης Μωυσιάδης μιλά για τα φαβορί του Παγκοσμίου στο “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr (vid.)

Οικονομία
17/06/2026 - 14:49

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

Πολιτική
17/06/2026 - 14:47

Τέμπη: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:39

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης (ΜΙΤ): Η Ελλάδα πρέπει να περάσει από την ψηφιοποίηση στην ΤΝ

Πολιτική
17/06/2026 - 14:38

Η υπόθεση των ευρωεισαγγελέων οδεύει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ