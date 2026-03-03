ΥΠΕΞ: Με λεωφορεία και μέσω Αιγύπτου ο επαναπατρισμός Ελλήνων από το Ισραήλ

Οι Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ μπορούν να το κάνουν μέσω της Αιγυπτιακής πόλης Τάμπα, με συγκεκριμένα δρομολόγια λεωφορείων που οργανώνει το Υπουργείο Τουρισμού του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ με προορισμό το συνοριακό πέρασμα Menachem Begin (Taba).

Τα δρομολόγια είναι προγραμματισμένα για Τετάρτη 4 Μαρτίου και Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν έως σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου στις 20:00 (τοπική ώρα), μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας:

https://govforms.gov.il/mw/forms/Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ?displang=en

Προγραμματισμένα δρομολόγια:

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026:

10:00, Ιερουσαλήμ – χώρος στάθμευσης Teddy Stadium

10:00, Τελ Αβίβ – χώρος στάθμευσης Savidor Center Train Station

14:00, Ιερουσαλήμ – χώρος στάθμευσης Teddy Stadium

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026:

10:00, Ιερουσαλήμ – χώρος στάθμευσης Teddy Stadium

10:00, Τελ Αβίβ – χώρος στάθμευσης Savidor Center Train Station

14:00, Ιερουσαλήμ – χώρος στάθμευσης Teddy Stadium

Αυτή η πρωτοβουλία έχει στόχο να διευκολύνει την ασφαλή μετακίνηση των Ελλήνων τουριστών και κατοίκων που θέλουν να απομακρυνθούν από το Ισραήλ λόγω των τρεχουσών εξελίξεων στην περιοχή.