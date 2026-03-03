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Κουτσούμπας: Να κλείσουν άμεσα οι αμερικανικές βάσεις που λειτουργούν ως ορμητήρια για επιθέσεις και μαγνήτες αντιποίνων
Πολιτική
19:52 - 03 Μαρ 2026

Κουτσούμπας: Να κλείσουν άμεσα οι αμερικανικές βάσεις που λειτουργούν ως ορμητήρια για επιθέσεις και μαγνήτες αντιποίνων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατήγγειλε στη Βουλή την «γκανγκστερική και εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν», η οποία, όπως υπογράμμισε, έχει οδηγήσει σε γενικευμένη ένταση σε όλη τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη του ΚΚΕ «στο λαό του Ιράν, του Λιβάνου και σε όλους τους λαούς της περιοχής που γίνονται θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας».      

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι στις τρέχουσες συνθήκες «δεν χωράει κανένας εφησυχασμός» και ότι η σύγκρουση στο Ιράν αποτελεί σοβαρή και ραγδαία κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης που μαίνεται σε όλο τον κόσμο, υπό το πρίσμα της αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Κίνας για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.

«Μπορεί να εξελιχθεί σε θρυαλλίδα γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, όπου ήδη καίει η φωτιά του», επισήμανε.

Σύμφωνα με το ΓΓ του ΚΚΕ, «δεν είναι ώρα για αναμονή, γιατί κανείς δεν μένει έξω από τις συνέπειες». Για τον λόγο αυτό, κάλεσε σε μέγιστη λαϊκή κινητοποίηση και δράση, με βασικό αίτημα: «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο».

Συγκεκριμένα, το ΚΚΕ ζητά:

  • Άμεσο κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων στη χώρα, που λειτουργούν ως ορμητήρια για επιθέσεις και μαγνήτες αντιποίνων.

  • Επιστροφή της φρεγάτας Ύδρα από την Ερυθρά Θάλασσα.

  • Επιστροφή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot, που προστατεύει τις εγκαταστάσεις της Aramco.

  • Απόσυρση οποιωνδήποτε ελληνικών στρατευμάτων από τη Γάζα, όπου τα στρατιωτικά σχέδια στοχεύουν στη μετατροπή της περιοχής σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να εφαρμόσει τα παραπάνω, προχωρά σε αποστολή άλλων δύο φρεγατών και τεσσάρων πολεμικών αεροσκαφών, κλιμακώνοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο. Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι οι ελληνικές δυνάμεις προορίζονται για «υπεράσπιση της Κύπρου», επεσήμανε ότι στην πραγματικότητα προστατεύουν τις βρετανικές βάσεις και τις υποδομές του ΝΑΤΟ, που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ κατήγγειλε επίσης τη στάση της κυβέρνησης, που δεν καταδίκασε τα εγκλήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως την επίθεση με 168 νεκρές μαθήτριες στο Ιράν, ενώ ανέφερε ότι η Ελλάδα γίνεται στόχος αντιποίνων λόγω της παροχής βάσεων και άλλων στρατιωτικών υποδομών.

Τέλος, επισήμανε ότι όλα αυτά έπρεπε να συζητούνται ανοιχτά στη Βουλή για την ενημέρωση του ελληνικού λαού και όχι «σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ή πίσω από κλειστές πόρτες», ενώ προανήγγειλε αναλυτική τοποθέτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην κύρια ομιλία του την επόμενη ημέρα.

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