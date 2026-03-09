Χαμόγελο του Παιδιού: Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης ενόψει του Πάσχα

Ενόψει του Πάσχα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κινητοποιεί για άλλη μια φορά τον μηχανισμό αγάπης και αλληλεγγύης, καλώντας όλους τους πολίτες να σταθούν δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα, (9/3) ξεκινά η Πανελλαδική Εκστρατεία Συγκέντρωσης Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης, με στόχο κανένα παιδί να μη στερηθεί τη χαρά και τη ζεστασιά του Πάσχα. Μέχρι τις 10 Απριλίου 2026, καλούμε μικρούς και μεγάλους να προσφέρουν λίγη από την αγάπη τους.



Σε μία περίοδο που η εορταστική λάμψη αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τα κενά, η προσφορά σας μπορεί να γεμίσει το τραπέζι μιας οικογένειας, να ζεστάνει την καρδιά ενός παιδιού και να δείξει έμπρακτα πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα.



Η ανταπόκριση στις ανάγκες αυτές αποτελεί μια διαρκή δέσμευση. Μόλις το προηγούμενο έτος, ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων παιδιών ανήλθε σε 17.011, τα οποία υποστηρίχθηκαν μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο παρεμβάσεων που περιλάμβανε παιδιά τα οποία έλαβαν στήριξη από τα Κέντρα Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων του Οργανισμού, μέσω της συνεργασίας με άλλους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και μέσω της λειτουργίας δομών που εξυπηρετούν τον προσφυγικό πληθυσμό.

Με τη δική σας στήριξη, καλύπτουμε τις ανάγκες:

• Παιδιών που φιλοξενούνται στα Σπίτια του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα.

• Παιδιών και οικογενειών που υποστηρίζονται από τα Κέντρα Στήριξης και τα προγράμματα παρέμβασης στην κοινότητα.

• Παιδιών που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.





Κάθε προσφορά, όσο μικρή κι αν είναι, γίνεται ένα φωτεινό χαμόγελο.

Γίνεται το χαμόγελο ενός παιδιού που νιώθει ότι δεν είναι μόνο του.





Η διαδικασία συγκέντρωσης, διαχείρισης και διανομής των ειδών πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Κάθε προϊόν φτάνει με ασφάλεια στα Κέντρα Στήριξης και στις Τράπεζες Ειδών του Οργανισμού, όπου ταξινομείται και αποθηκεύεται προσεκτικά.





Με τη συμμετοχή όλων μας, ας γεμίσουμε ξανά τα σπίτια και τις καρδιές αυτών των παιδιών με χαμόγελα, ευγνωμοσύνη και τη ζεστασιά που αξίζουν.





Παρακάτω θα βρείτε τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, που συγκεντρώνουμε, καθώς και τα 14 σημεία πανελλαδικά που παραλαμβάνονται τα προϊόντα:





Συσκευασμένα είδη τροφίμων:

Γάλα εβαπορέ

Ζυμαρικά

Λάδι

Ρύζι

Όσπρια

Αλεύρι

Ζάχαρη

Σάλτσα ντομάτας

Κακάο

Μπισκότα

Κρουασάν

Δημητριακά

Φρυγανιές

Μέλι

Μαρμελάδα

Μερέντα

Χυμοί

Αλάτι

Ξύδι

Μπαχαρικά

Βρεφικές κρέμες και βρεφικά γάλατα No1 & No2

Πασχαλινά γλυκίσματα

Είδη βρεφικής φροντίδας: Πάνες No 4-5-6, Μωρομάντηλα, Σαμπουάν, Αφρόλουτρα





Είδη προσωπικής φροντίδας: Σαμπουάν, Αφρόλουτρα, Οδοντόκρεμες, Οδοντόβουρτσες, κ.λ.π.





Είδη υγιεινής και οικιακής χρήσης: Καθαριστικά και απολυμαντικά γενικής χρήσης, Μαλακτικά ρούχων, Απορρυπαντικά πλυντηρίου, Χλωρίνη, Χαρτί υγείας, Χαρτί κουζίνας, Χαρτοπετσέτες, Σακούλες απορριμάτων, Διαφανής μεμβράνη, Λαδόκολλα, Γάντια μιας χρήσης





Η συγκέντρωση των ειδών πραγματοποιείται στα ακόλουθα Κέντρα Υποστήριξης Παιδιών, Νέων και Οικογενειών: