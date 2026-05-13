Γιαννόπουλος: Η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα - Αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό

Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, παραχώρησε σήμερα (13/5) ραδιοφωνική συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ζήτημα της αυτοκτονικότητας των νέων ανθρώπων, με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Ηλιούπολη.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε ότι:

«Η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα πλέον. Αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό ή από απόπειρα αυτοκτονίας» και συμπλήρωσε ότι ως οργανισμός:

«Η βιωματική σχέση μας με τα παιδιά είναι αυτή που έχει δημιουργήσει την εμπιστοσύνη και το 45 με 50% της γενικής επικοινωνίας του Χαμόγελού είναι από τα παιδιά, από τους έφηβους και από τους νέους.

Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος σημείωσε ότι το Χαμόγελο του Παιδιού έχει έναν κανόνα δεοντολογίας με τα παιδιά.

«Κρατάμε την εχεμύθεια, αλλά όταν αισθανθούμε τον κίνδυνο θα επικοινωνήσουμε με τους γονείς και με τις Αρχές. Συνήθως η οικογένεια δεν έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κι εγώ δεν είχα αντιληφθεί κάποια πράγματα για τα παιδιά μου. Μην παριστάνουμε ότι είμαστε τέλειοι γονείς. Τα παιδιά για να μην στεναχωρήσουνε τους γονείς τους για τα δικά τους προβλήματα δεν τα μοιράζονται, όχι επειδή είναι κακός μπαμπάς ή κακή μαμά - γιατί υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι έχει πρόβλημα η οικογένεια. Έχει γενικότερα πρόβλημα η κοινωνία αυτή τη στιγμή γιατί τα ακούσματα και αυτά που βλέπουν τα παιδιά είναι καταστροφικά. Τι περιμένουμε να βγάλει η ψυχή τους; Έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ τα παιδιά πλέον που δεν αντέχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννόπουλος.

Ερωτηθείς αν υπάρχει αυξητική τάση αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματισμών ο κ. Γιαννόπουλος είπε:

«Βλέπουμε αυξητική τάση και ποιοτικά έντονα αυξητική τάση δηλαδή το 46% της συμβουλευτικής που κάνουμε είναι θέματα ψυχικής υγείας. 1 στις 4 αφορούσαν σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Υποστηρίξαμε 2.648 παιδιά εφήβους και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικότητας. Από το 2021 έως το 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών στο Χαμόγελο. Είναι αντιπροσωπευτικό αλλά δεν είναι η πραγματική εικόνα της Ελλάδας».