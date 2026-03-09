CrediaBank: Στόχος για κέρδη 325 εκατ. και σημαντική πιστωτική επέκταση

Tο νέο στρατηγικό της σχέδιο παρουσίασε στο πλαίσιο του Capital Markets Day, στο Λονδίνο, η Credia Bank.

Κεντρικός στόχος του σχεδίου είναι η σημαντική επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η CrediaBank εκτιμά ότι τα καθαρά δάνεια θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ μακροπρόθεσμα, από επίπεδα άνω των 11 δισ. ευρώ στη μεσοπρόθεσμη περίοδο, με ρυθμό αύξησης μεσαίων διψήφιων ποσοστών (mid-teens CAGR).

Η τράπεζα στοχεύει παράλληλα στη διατήρηση υγιούς ποιότητας ενεργητικού, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) κάτω από 2,7%, καθώς και σε βελτίωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις, η οποία αναμένεται να κινηθεί προς το 75%.

Ταυτόχρονα, το σχέδιο προβλέπει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με τον δείκτη CET1 να υπερβαίνει μακροπρόθεσμα το 15,5%, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία αναμένεται να ξεπεράσει το 1,9 δισ. ευρώ.

Κέρδη άνω των 325 εκατ. ευρώ και RoTE πάνω από 18%

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η διοίκηση θέτει ως μακροπρόθεσμο στόχο επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 325 εκατ. ευρώ (μεσοπρόθεσμα 225 εκατ.), ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 18%.