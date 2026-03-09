ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bitcoin: Η μεταβλητότητα επιστρέφει καθώς οι τιμές πετρελαίου εκτοξεύονται
Νομίσματα
14:51 - 09 Μαρ 2026

Bitcoin: Η μεταβλητότητα επιστρέφει καθώς οι τιμές πετρελαίου εκτοξεύονται

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τιμή του Bitcoin αντιμετώπισε αυξημένη μεταβλητότητα τις τελευταίες 24 ώρες, υποχωρώντας προς τα $62.500 πριν εκτοξευθεί ξανά στα $68.500, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις μεταβαλλόμενες τιμές πετρελαίου.

Μετά την πτώση από τα $67.000 στα $63.000 στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, η τιμή του Bitcoin ανέκαμψε έντονα και εκτοξεύθηκε στα $74.000 την Τετάρτη. Αυτό σήμαινε αύξηση $11.000 μέσα σε λίγες ημέρες, κάτι που, δεδομένου του αβέβαιου περιβάλλοντος, ήταν αναμενόμενο να ακολουθηθεί από σημαντική διόρθωση.

Οι πωλητές πήραν τον έλεγχο της αγοράς τις επόμενες ημέρες και οδήγησαν το BTC στα $68.000 την Παρασκευή και το Σάββατο. Αν και το Σαββατοκύριακο ήταν λιγότερο μεταβλητό σε σχέση με το προηγούμενο, το BTC παρουσίασε μικρές διακυμάνσεις την Κυριακή το βράδυ, με το άνοιγμα των περισσότερων αγορών παραγώγων.

Καθώς το Ισραήλ έπληξε μερικές ιρανικές βάσεις πετρελαίου, η τιμή του «υγρού χρυσού» εκτοξεύθηκε το πρωί στα $120 ανά βαρέλι, νέο πολυετές υψηλό. Αναφορές έκαναν λόγο για σχέδιο των χωρών της G7 να απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια, με αποτέλεσμα η τιμή του USOIL να υποχωρήσει κάτω από $96 πριν ανακάμψει στα $102 κατά την ώρα σύνταξης του άρθρου.

Το Bitcoin υποχώρησε στα $62.500, ανέβηκε στα $68.500 και επέστρεψε στα $67.500 μέσα σε λίγες ώρες. Tην ώρα που γράφεται το κείμενο, η τιμή του Bitcoin με άνοδο 1,07% βρίσκεται στα 68.104,50 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του επανήλθε στα $1,35 τρισ., ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει στο 56,5% σύμφωνα με το CoinGecko.

Το Ethereum μάχεται τα $2.000 – Μικρά κέρδη για τα alts

Το Ethereum προσπαθεί ξανά να ξεπεράσει το όριο των $2.000, ενώ τα κρυπτονομίσματα HASH και STABLE έχουν σημειώσει ισχυρές πτώσεις μεταξύ των mid-cap altcoins.

Το μεγαλύτερο altcoin εκτοξεύθηκε στα $2.200 την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά αντιμετώπισε ισχυρή αντίσταση και υποχώρησε λίγο πάνω από τα $1.900 λίγες ημέρες μετά. Ανέκαμψε και πλέον κινείται οριακά στα $2.000, αλλά η προσπάθεια παραμένει αδύναμη.

Τα BNB, SOL, HYPE, XMR και LINK σημείωσαν μικρά ημερήσια κέρδη, ενώ XRP, TRX, DOGE, ADA και BCH βρίσκονται σε πτώση. Το CC κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μεγάλων altcoins, ενώ το TAO εκτοξεύθηκε σχεδόν 10% στα $195.

Το token PI του Pi Network παραμένει ιδιαίτερα μεταβλητό, ανεβαίνοντας 5% ημερησίως πάνω από $0,21 μετά την πτώση του στα $0,20 χθες.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει σχετικά σταθερή, λίγο κάτω από τα $2,4 τρισ. σύμφωνα με το CoinGecko.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η αγορά crypto στη «σκιά» της SpaceX – Πώς θα αντιδράσει το Bitcoin
Νομίσματα

Η αγορά crypto στη «σκιά» της SpaceX – Πώς θα αντιδράσει το Bitcoin

Κερδίζει έδαφος το Bitcoin στα $63.000 – Θεαματικό «άλμα» στα alts
Νομίσματα

Κερδίζει έδαφος το Bitcoin στα $63.000 – Θεαματικό «άλμα» στα alts

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto: Εβδομαδιαίες απώλειες $60 δισ.
Νομίσματα

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto: Εβδομαδιαίες απώλειες $60 δισ.

Κρυπτο-αυτοκρατορία Τραμπ: Δισεκατομμύρια κέρδη για την οικογένεια, βαριές απώλειες για επενδυτές
Νομίσματα

Κρυπτο-αυτοκρατορία Τραμπ: Δισεκατομμύρια κέρδη για την οικογένεια, βαριές απώλειες για επενδυτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ