Bitcoin: Η μεταβλητότητα επιστρέφει καθώς οι τιμές πετρελαίου εκτοξεύονται

Η τιμή του Bitcoin αντιμετώπισε αυξημένη μεταβλητότητα τις τελευταίες 24 ώρες, υποχωρώντας προς τα $62.500 πριν εκτοξευθεί ξανά στα $68.500, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις μεταβαλλόμενες τιμές πετρελαίου.

Μετά την πτώση από τα $67.000 στα $63.000 στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, η τιμή του Bitcoin ανέκαμψε έντονα και εκτοξεύθηκε στα $74.000 την Τετάρτη. Αυτό σήμαινε αύξηση $11.000 μέσα σε λίγες ημέρες, κάτι που, δεδομένου του αβέβαιου περιβάλλοντος, ήταν αναμενόμενο να ακολουθηθεί από σημαντική διόρθωση.

Οι πωλητές πήραν τον έλεγχο της αγοράς τις επόμενες ημέρες και οδήγησαν το BTC στα $68.000 την Παρασκευή και το Σάββατο. Αν και το Σαββατοκύριακο ήταν λιγότερο μεταβλητό σε σχέση με το προηγούμενο, το BTC παρουσίασε μικρές διακυμάνσεις την Κυριακή το βράδυ, με το άνοιγμα των περισσότερων αγορών παραγώγων.

Καθώς το Ισραήλ έπληξε μερικές ιρανικές βάσεις πετρελαίου, η τιμή του «υγρού χρυσού» εκτοξεύθηκε το πρωί στα $120 ανά βαρέλι, νέο πολυετές υψηλό. Αναφορές έκαναν λόγο για σχέδιο των χωρών της G7 να απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια, με αποτέλεσμα η τιμή του USOIL να υποχωρήσει κάτω από $96 πριν ανακάμψει στα $102 κατά την ώρα σύνταξης του άρθρου.

Το Bitcoin υποχώρησε στα $62.500, ανέβηκε στα $68.500 και επέστρεψε στα $67.500 μέσα σε λίγες ώρες. Tην ώρα που γράφεται το κείμενο, η τιμή του Bitcoin με άνοδο 1,07% βρίσκεται στα 68.104,50 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του επανήλθε στα $1,35 τρισ., ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει στο 56,5% σύμφωνα με το CoinGecko.

Το Ethereum μάχεται τα $2.000 – Μικρά κέρδη για τα alts

Το Ethereum προσπαθεί ξανά να ξεπεράσει το όριο των $2.000, ενώ τα κρυπτονομίσματα HASH και STABLE έχουν σημειώσει ισχυρές πτώσεις μεταξύ των mid-cap altcoins.

Το μεγαλύτερο altcoin εκτοξεύθηκε στα $2.200 την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά αντιμετώπισε ισχυρή αντίσταση και υποχώρησε λίγο πάνω από τα $1.900 λίγες ημέρες μετά. Ανέκαμψε και πλέον κινείται οριακά στα $2.000, αλλά η προσπάθεια παραμένει αδύναμη.

Τα BNB, SOL, HYPE, XMR και LINK σημείωσαν μικρά ημερήσια κέρδη, ενώ XRP, TRX, DOGE, ADA και BCH βρίσκονται σε πτώση. Το CC κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μεγάλων altcoins, ενώ το TAO εκτοξεύθηκε σχεδόν 10% στα $195.

Το token PI του Pi Network παραμένει ιδιαίτερα μεταβλητό, ανεβαίνοντας 5% ημερησίως πάνω από $0,21 μετά την πτώση του στα $0,20 χθες.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει σχετικά σταθερή, λίγο κάτω από τα $2,4 τρισ. σύμφωνα με το CoinGecko.