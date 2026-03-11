Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

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Ένας από τους πιο ολοκληρωμένους καλλιτέχνες στο χώρο του θεάματος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (10.3). Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών.

Ηθοποιός, τραγουδιστής και παρουσιαστής, ο Γιώργος Μαρίνος εξελίχθηκε ως ένας από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα.

Οι εμφανίσεις του στη Μέδουσα, όπου παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σατιρικό πολυθέαμα, άφησαν εποχή. Άλλωστε, ήταν το "σπίτι του" για σχεδόν δύο δεκαετίες (1973-1992).

Συνεργάστηκε για χρόνια με τον Δημήτρη Δανίκα, ενώ στίχους για τα τραγούδια του έγραψαν η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Νινή Ζαχά.

Ξεχωρίζει επίσης η συνεργασία του με τον Μάνο Χατζιδάκι.

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Το αστέρι του έλαμψε και στην τηλεόραση, στην οποία παρουσίασε μεγάλα σόου τη δεκαετία του '90, όπως το Ciao ANT1.

Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

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