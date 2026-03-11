Εθνική Κοινωνική Συμφωνία: Στην Ελλάδα αύριο (12/3) η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία έτυχε θερμής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η ίδια η κ. Minzatu συνεχάρη δημοσίως την Ελλάδα για την επίτευξή της, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας «πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη».
Έχει ήδη υπογραφεί η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο πλαίσιο των ευνοϊκών διατάξεων της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων επιφέροντας σημαντικές αυξήσεις στο βασικό ημερομίσθιο που φθάνουν έως 12% αύξηση σε σχέση με το κατώτατο ημερομίσθιο και σημαντικές άλλες πρόσθετες παροχές για χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η κα Minzatu, συνοδευόμενη από την κα Κεραμέως, θα ξεναγηθεί σε δομές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.