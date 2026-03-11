ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εθνική Κοινωνική Συμφωνία: Στην Ελλάδα αύριο (12/3) η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Ειδήσεις
20:15 - 11 Μαρ 2026

Εθνική Κοινωνική Συμφωνία: Στην Ελλάδα αύριο (12/3) η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί αύριο, Πέμπτη (12/3), η Επίτροπος Απασχόλησης και Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Roxana Minzatu, μετά από πρόσκληση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ψήφιση της ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από την Ολομέλεια της Βουλής.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία έτυχε θερμής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η ίδια η κ. Minzatu συνεχάρη δημοσίως την Ελλάδα για την επίτευξή της, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας «πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Έχει ήδη υπογραφεί η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο πλαίσιο των ευνοϊκών διατάξεων της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων επιφέροντας σημαντικές αυξήσεις στο βασικό ημερομίσθιο που φθάνουν έως 12% αύξηση σε σχέση με το κατώτατο ημερομίσθιο και σημαντικές άλλες πρόσθετες παροχές για χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η κα Minzatu, συνοδευόμενη από την κα Κεραμέως, θα ξεναγηθεί σε δομές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλική πρόταση για αναμόρφωση της ευρωπαϊκής διπλωματίας με ενίσχυση του ρόλου της Κάλας
Ειδήσεις

Γαλλική πρόταση για αναμόρφωση της ευρωπαϊκής διπλωματίας με ενίσχυση του ρόλου της Κάλας

Κρεμλίνο: Οι ρωσικές τράπεζες παραμένουν κερδοφόρες παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Οι ρωσικές τράπεζες παραμένουν κερδοφόρες παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων
Πολιτική

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη»
Ειδήσεις

Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Τραμπ: Επαναφέρει το Ουκρανικό στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στο Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Πολιτική
16/06/2026 - 15:33

Ανδρουλάκης: Απέναντι στο κράτος-φέουδο της ΝΔ που ο πρωθυπουργός είναι «ιδιοκτήτης» του Μαξίμου

Πολιτική
16/06/2026 - 15:18

Κατρίνης: Στο σκοτάδι η Βουλή για το SAFE - Κυβερνητική αφωνία για την Τουρκία και τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 15:14

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ορόσημο η ΑΜΚ – «Ψήφος» εμπιστοσύνης με τριπλό πρόσημο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:09

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Panay της Amazon - Στο επίκεντρο η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα

Οικονομία
16/06/2026 - 15:02

«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ»: Η επόμενη ημέρα στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:31

Μόνο συγγενείς, τραυματίες και Δημόσιο στη δίκη των Τεμπών – Αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Πολιτική
16/06/2026 - 14:30

Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνουν κατανοητές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:30

CNBC: Ο πληθωρισμός κερδίζει τη μάχη στη Fed – Οι μειώσεις επιτοκίων βγαίνουν από το κάδρο

Πολιτική
16/06/2026 - 14:17

Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:12

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Ακίνητα
16/06/2026 - 13:58

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:55

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Νομίσματα
16/06/2026 - 13:55

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Ναυτιλία
16/06/2026 - 13:45

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:42

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:25

Τραμπ από G7: Το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Πολιτική
16/06/2026 - 13:21

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Εμπορεύματα
16/06/2026 - 13:16

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Πολιτική
16/06/2026 - 13:11

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/06/2026 - 13:07

Βγάλτε τις μουτσούνες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:07

Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν

Ακίνητα
16/06/2026 - 12:57

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 12:56

«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
16/06/2026 - 12:49

Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ