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Μανιάτης προς Κομισιόν: Κυρώσεις για τουρκικές παραβιάσεις στην Αλεξανδρούπολη
Πολιτική
19:45 - 28 Αυγ 2026

Μανιάτης προς Κομισιόν: Κυρώσεις για τουρκικές παραβιάσεις στην Αλεξανδρούπολη

Reporter.gr Newsroom
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Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα, ακόμη και κυρώσεις κατά της Τουρκίας, καθώς και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής προστασίας των νότιων συνόρων, με αφορμή τη νέα τουρκική πρόκληση στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και τη συνεχή αύξηση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε πολύωρη πτήση στο Θρακικό Πέλαγος, στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Στην ερώτησή του, ο Γ. Μανιάτης επισημαίνει ότι το επικίνδυνο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη συνεχή αύξηση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη έχουν ξεπεράσει μέχρι και τον Ιούλιο του 2026 τις 247, έναντι 225 σε ολόκληρο το 2025. Μόνο στις 18 Αυγούστου, τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 25 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, ενώ καταγράφηκε και εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών οπλισμένων μαχητικών F-16.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Την Παρασκευή 28 Αυγούστου τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε πολύωρη πτήση στο Θρακικό Πέλαγος, στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.

Η επικίνδυνη αυτή παραβίαση από τουρκικό drone αποτελεί ένα ακόμα περιστατικό που επιβεβαιώνει την αύξηση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη έχουν ξεπεράσει μέχρι και τον φετινό Ιούλιο τις 247, έναντι 225 σε ολόκληρο το 2025. Στις 18 Αυγούστου, μάλιστα, τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 25 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, ενώ καταγράφηκε και εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών οπλισμένων μαχητικών F-16.

Έχοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Με ποια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων κυρώσεων στην Τουρκία, θα προστατέψει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα από την τουρκική προκλητικότητα;

Προτίθεται να προτείνει τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για τα Νότια Σύνορα, αντίστοιχου με αυτό που προβλέπεται για τα ανατολικά σύνορα, που θα περιλαμβάνει και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου ή να επεκτείνει και στην Ελλάδα την εφαρμογή του Eastern Flank Watch;»

ΠΑΣΟΚ: Ζητά από την κυβέρνηση μέτρα και κυρώσεις από την ΕΕ

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με ανακοίνωση του, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα και αποφασιστικά απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, με αφορμή τη σημερινή πτήση τουρκικού drone στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

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