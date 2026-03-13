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Καύσιμα: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το πλαφόν στα νησιά
Ειδήσεις
20:18 - 13 Μαρ 2026

Καύσιμα: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το πλαφόν στα νησιά

Reporter.gr Newsroom
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Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το ειδικό κόστος διανομής για τις νησιωτικές περιοχές, στο πλαίσιο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους για καύσιμα και τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά.    

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, που υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίκλιας για τις νησιωτικές περιοχές, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δύνανται να επιβάλλουν επί του ανώτατου ποσού των 5 λεπτών ανά λίτρο (0,05 ευρώ), το ειδικό κόστος διανομής.

Το πρόσθετο κόστος που μπορεί να επιβληθεί ανά περιοχή διαμορφώνεται ως εξής:

  • Περιφέρειες Κρήτης και Ιονίων Νήσων: 0,06 ευρώ ανά λίτρο
  • Νήσοι Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής: 0,06 ευρώ ανά λίτρο
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 0,14 ευρώ ανά λίτρο
  • Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων: 0,14 ευρώ ανά λίτρο
  • Περιφερειακή Ενότητα Θάσου: 0,14 ευρώ ανά λίτρο
  • Δήμος Κυθήρων: 0,14 ευρώ ανά λίτρο
  • Δήμος Σκύρου: 0,14 ευρώ ανά λίτρο
  • Δήμος Σαμοθράκης: 0,14 ευρώ ανά λίτρο
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 0,15 ευρώ ανά λίτρο.

Στις τιμές αυτές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη χονδρική, δεν μπορεί θα υπερβαίνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο, αλλά και στη λιανική στα 12 λεπτά το λίτρο μέτρο που θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου.

Ειδικότερα, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών απαγορεύεται να πωλούν στα πρατήρια υγρών καυσίμων με περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο των 5 λεπτών από την τιμή που προμηθεύτηκαν βενζίνη 95 οκτανίων ή ντίζελ από τα διυλιστήρια και αντίστοιχα τα πρατήρια απαγορεύεται να πωλούν στους καταναλωτές με κέρδος μεγαλύτερο των 12 λεπτών από την τιμή που προμηθεύτηκαν diesel και βενζίνη από τις εταιρείες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1tgcxnebs9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 20:44
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