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Προσωρινά κρατούμενος ο Πολωνός που συνελήφθη στη Σούδα για κατασκοπεία
Ειδήσεις
17:49 - 16 Μαρ 2026

Προσωρινά κρατούμενος ο Πολωνός που συνελήφθη στη Σούδα για κατασκοπεία

Reporter.gr Newsroom
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη στη Σούδα Χανίων το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (12/3), κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, Μαρία Βόλτση, ο 58χρονος αρνήθηκε ότι διέπραξε κατασκοπεία, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στο Μαράθι για διακοπές.

«Ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι βρίσκεται στα Χανιά -που αγαπά πολύ- και επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια για διακοπές», δήλωσε η κ. Βόλτση, προσθέτοντας ότι κατά την απολογία του δεν αμφισβήτησε ότι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν ήταν δικές του, αλλά τόνισε ότι δεν τις έχει δημοσιοποιήσει.

Η συνήγορος επεσήμανε ότι το φωτογραφικό υλικό είχε κοινοποιηθεί μόνο σε συγγενικά και φιλικά πρόσωπα μέσω ιδιωτικών συνομιλιών. Πρόσθεσε δε ότι το ενδιαφέρον του εντολέα για τις φωτογραφίες σχετίζεται με το χόμπι τους να φωτογραφίζουν αεροπλάνα, κάτι που, όπως εξήγησε, δεν έχουν την ευκαιρία να δουν συχνά στη χώρα καταγωγής τους.

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