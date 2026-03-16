ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βουλή: Θετική γνωμοδότηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Εξοπλισμοί €4 δισ. στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ
Πολιτική
17:43 - 16 Μαρ 2026

Βουλή: Θετική γνωμοδότηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Εξοπλισμοί €4 δισ. στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το εξοπλιστικό σχέδιο, συνολικού ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση 38 μαχητικών F-16 Block σε έκδοση Viper, τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ, την ανάπτυξη αντιαεροπορικού «θόλου», καθώς και έργα υποδομών για την υποδοχή των μαχητικών F-35, τα οποία αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα το 2028.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από το ΚΥΣΕΑ, το οποίο προγραμματίζεται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα.

Νωρίτερα, από το Λονδίνο όπου βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε αναφέρει: «Σήμερα εισάγεται προς γνωμοδότηση στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής μια σειρά ιδιαίτερα σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Όλα αυτά εντάσσονται στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, ο οποίος αποτελεί μέρος της “Ατζέντας 2030”. Περιλαμβάνει, πρώτα και κύρια, την τεράστια αναβάθμιση της αεράμυνας της Πατρίδας μας, με τη δημιουργία του πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης των από αέρος απειλών. Αποτελεί αυτό ένα σημαντικό πυρήνα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», δηλαδή του νέου Προγράμματος Αποτροπής».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»
Πολιτική

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο
Πολιτική

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης
Ναυτιλία

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 19:35

Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 19:07

Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:57

ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών – Διγλωσσία Τραμπ-Βανς για τον Λίβανο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:35

Κρήτη: Νεκρή η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:15

Αλεξανδρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Καβησό Φερών

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:49

Αποκάλυψη (!) Τραμπ: Ο Στάρμερ απέτυχε παταγωδώς, θα παραιτηθεί

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:26

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:19

Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα

Πολιτική
21/06/2026 - 16:59

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:41

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:17

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ