Βουλή: Θετική γνωμοδότηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Εξοπλισμοί €4 δισ. στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ

Το εξοπλιστικό σχέδιο, συνολικού ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση 38 μαχητικών F-16 Block σε έκδοση Viper, τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ, την ανάπτυξη αντιαεροπορικού «θόλου», καθώς και έργα υποδομών για την υποδοχή των μαχητικών F-35, τα οποία αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα το 2028.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από το ΚΥΣΕΑ, το οποίο προγραμματίζεται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα.

Νωρίτερα, από το Λονδίνο όπου βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε αναφέρει: «Σήμερα εισάγεται προς γνωμοδότηση στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής μια σειρά ιδιαίτερα σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Όλα αυτά εντάσσονται στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, ο οποίος αποτελεί μέρος της “Ατζέντας 2030”. Περιλαμβάνει, πρώτα και κύρια, την τεράστια αναβάθμιση της αεράμυνας της Πατρίδας μας, με τη δημιουργία του πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης των από αέρος απειλών. Αποτελεί αυτό ένα σημαντικό πυρήνα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», δηλαδή του νέου Προγράμματος Αποτροπής».