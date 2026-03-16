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ΧΑ: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε με οριακά κέρδη με οδηγό τις τράπεζες
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17:40 - 16 Μαρ 2026

ΧΑ: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε με οριακά κέρδη με οδηγό τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Οι πρωινές ρευστοποιήσεις στο ΧΑ (χαμηλό ΓΔ 2110 -1%) δεν είχαν επίπτωση στην ψυχολογία της αγοράς που κατάφερε σταδιακά να μηδενίσει  τις απώλειες και να κλείσει τελικά στις 2138 μονάδες +0,26%, με περισσότερες εντολές αγοράς μετά τις 15.00 που ανοίγουν και οι αμερικάνικες αγορές.

Σχετικά χαμηλός ο τζίρος στα 240 εκατ. ευρώ με σχετική ισορροπία ανοδικών / καθοδικών σε αναλογία 13/12 στον FTSE και στο σύνολο της αγοράς με αναλογία 64/66.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις στο ξεκίνημα της συνεδρίασης στον τραπεζικό κλάδο (χαμηλό ΔΤΡ -1.7%) με ενδοσυνεδριακό γύρισμα μετά το μεσημέρι (κλείσιμο +0.1%) και μεικτή εικόνα με OPTIMA -2%, ΑΛΦΑ -0.7% αλλά και ΠΕΙΡ +1%, BOCHGR +1.4%.

Πιέσεις σε κομμάτι του βιομηχανικού κλάδου με CENER -4.6%, ΤΙΤΑΝ -1.6% και ΕΛΧΑ -1.7%. Απώλειες και σε ΟΠΑΠ -1.8%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.4% και ΛΑΜΔΑ -1.3%.

Αντίθετη πορεία για ΑΡΑΙΓ +2.3%, ΔΑΑ +1.7%, ΕΕΕ +1.2%, ΣΑΡ +2.2%, ΔΕΗ +2.6% και τα δύο διυλιστήρια ΕΛΠΕ +4% και ΜΟΗ +1%.

Στην μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ανοδικά λίγες εισηγμένες με κυριότερες τις BYLOT +1.4%, ACAG +4.2% και ΦΡΛΚ +0.3% ενώ η πλειονότητα των τίτλων κατέγραψε απώλειες με τις μεγαλύτερες στην CREDIA -3.8% μετά και την αναβολή για τις 27/3 της ΓΣ σχετικά με την ΑΜΚ των 300 εκ., ΑΒΑΞ -1.3%, ΚΡΙ -2.7%, ΛΑΒΙ -2.4%, ΑΛΜΥ -1.3%.

Ελαφρώς καλύτερη η εικόνα στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΠΕΡΦ +1.1%, ΠΑΠ +1.4% και απόπειρα από τον ΦΑΙΣ για υψηλότερα ενδοσυνεδριακά επίπεδα (υψηλό 3.86 κλείσιμο στο 3.80). Στο κόκκινο η ΔΟΜΙΚ -1%, QLCO -1.2%, ΥΚΝΟΤ -1.6% εν αναμονή και των αποφάσεων της ΕΓΣ για την δική της ΑΜΚ των 23 εκ.

Ζητούμενο για τον δεικτοβαρή τραπεζικό κλάδο η διατήρηση του δείκτη σε επίπεδα υψηλότερα από τον ΚΜΟ των 200 ημερών που περνάει από τις 2255 μονάδες και λειτουργεί συνήθως ως ανάχωμα στις πιέσεις και στήριξη σε περιόδους μεγάλης μεταβλητότητας.

Ψύχραιμη η αντίδραση των ευρωπαϊκών αγορών (DAX +0.8%) στην αναμενόμενη όξυνση της σύγκρουσης στην ΜΑ και με τα βλέμματα στις αποφάσεις των ΗΠΑ σχετικά με την προσπάθεια για απρόσκοπτη διέλευση από τα κρίσιμα στενά του Ορμούζ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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