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Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα - Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο
Ειδήσεις
14:13 - 21 Ιουλ 2026

Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα - Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο

Reporter.gr Newsroom
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Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/07) στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό ΕΛΥΡΟΣ συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο τύπου Ro-Ro Iosif K. κατά τη διάρκεια ελιγμών εντός της λιμενικής ζώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που το ΕΛΥΡΟΣ απέπλεε από το λιμάνι με προορισμό τον Πειραιά, ενώ το Iosif K. πραγματοποιούσε χειρισμούς προκειμένου να προσδέσει.

Το ΕΛΥΡΟΣ, το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, μετέφερε περίπου 100 επιβάτες. Μετά τη σύγκρουση, το πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας για τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή των μελών του πληρώματος, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το φορτηγό πλοίο Iosif K. κατέπλευσε και προσέδεσε στο λιμάνι υπό την επίβλεψη των λιμενικών αρχών, οι οποίες διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες επιθεωρήσεις στο ΕΛΥΡΟΣ. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, η απαγόρευση απόπλου του πλοίου ήρθη, ενώ απομένει η ολοκλήρωση των τελικών ελέγχων προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς το λιμάνι του Πειραιά.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου.

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