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Οκτώ συλλήψεις για την ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στον αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
Ειδήσεις
17:29 - 16 Μαρ 2026

Οκτώ συλλήψεις για την ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στον αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Reporter.gr Newsroom
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Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή (15/3) στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Super League. 

Σύμφωνα με τις αρχές, ομάδα ατόμων κινήθηκε απειλητικά προς δημοσιογράφους που κάλυπταν την αναμέτρηση.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οπαδοί του ΠΑΟΚ μπήκαν στον χώρο των δημοσιογραφικών θεωρείων και ζήτησαν από τους εκπροσώπους του Τύπου να αποχωρήσουν. Η κατάσταση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Για λόγους ασφαλείας, οι δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν προσωρινά στην αίθουσα Τύπου της Τούμπας, από όπου παρακολούθησαν μέρος του αγώνα. Αργότερα επέστρεψαν κανονικά στις θέσεις τους για να συνεχίσουν την κάλυψη της αναμέτρησης.

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