Τα προβλήματα με την Κάρτα Αναπηρίας συνεχίζονται καταγγέλλει η ΕΣΑμεΑ

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ακόμη ένα έγγραφο προς την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δ. Μιχαηλίδου απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, καθώς τα προβλήματα με την Κάρτα Αναπηρίας -όπως αναφέρει- συνεχίζονται.

Σύμφωνα σχετική της ανακοίνωση:

«Η κάρτα αναπηρίας ως «Κάρτα Αξιοπρέπειας» θα πρέπει να παρέχει διευκολύνσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και να εξασφαλίζει πρόσβαση σε παροχές αντικαθιστώντας όλες τις υπόλοιπες κάρτες που απαιτούνται για χρήση παροχών.

Η ΕΣΑμεΑ καλεί το υπουργείο να προβεί ΑΜΕΣΑ στις παρακάτω ενέργειες: