Τα προβλήματα με την Κάρτα Αναπηρίας συνεχίζονται καταγγέλλει η ΕΣΑμεΑ

Σύμφωνα σχετική της ανακοίνωση:
«Η κάρτα αναπηρίας ως «Κάρτα Αξιοπρέπειας» θα πρέπει να παρέχει διευκολύνσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και να εξασφαλίζει πρόσβαση σε παροχές αντικαθιστώντας όλες τις υπόλοιπες κάρτες που απαιτούνται για χρήση παροχών.
Η ΕΣΑμεΑ καλεί το υπουργείο να προβεί ΑΜΕΣΑ στις παρακάτω ενέργειες:
- Να καταργηθούν τα οικονομικά κριτήρια για τη δωρεάν μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις,
- Να εκδοθεί άμεσα η σχετική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις θα γίνεται με τη χρήση της κάρτας αναπηρίας σε όλα τα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς της χώρας,
- Να γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε από τις 3 προβλεπόμενες μορφές κάρτας αναπηρίας: έντυπη, ψηφιακή, πλαστική, για την παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών,
- Να δοθεί άμεσα ενημέρωση σε όλα τα ΚΤΕΛ της χώρας σχετικά με τη χρήση της κάρτας αναπηρίας».