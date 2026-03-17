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Τα προβλήματα με την Κάρτα Αναπηρίας συνεχίζονται καταγγέλλει η ΕΣΑμεΑ
Ειδήσεις
15:30 - 17 Μαρ 2026

Τα προβλήματα με την Κάρτα Αναπηρίας συνεχίζονται καταγγέλλει η ΕΣΑμεΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ακόμη ένα έγγραφο προς την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δ. Μιχαηλίδου απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, καθώς τα προβλήματα με την Κάρτα Αναπηρίας -όπως αναφέρει- συνεχίζονται.      

Σύμφωνα σχετική της ανακοίνωση:

«Η κάρτα αναπηρίας ως «Κάρτα Αξιοπρέπειας» θα πρέπει να παρέχει διευκολύνσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και να εξασφαλίζει πρόσβαση σε παροχές αντικαθιστώντας όλες τις υπόλοιπες κάρτες που απαιτούνται για χρήση παροχών.

Η ΕΣΑμεΑ καλεί το υπουργείο να προβεί ΑΜΕΣΑ στις παρακάτω ενέργειες:

  • Να καταργηθούν τα οικονομικά κριτήρια για τη δωρεάν μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις,
  • Να εκδοθεί άμεσα η σχετική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις θα γίνεται με τη χρήση της κάρτας αναπηρίας σε όλα τα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς της χώρας,
  • Να γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε από τις 3 προβλεπόμενες μορφές κάρτας αναπηρίας: έντυπη, ψηφιακή, πλαστική, για την παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών,
  • Να δοθεί άμεσα ενημέρωση σε όλα τα ΚΤΕΛ της χώρας σχετικά με τη χρήση της κάρτας αναπηρίας».
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