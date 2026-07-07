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ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια
Ειδήσεις
12:34 - 07 Ιουλ 2026

ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια

Reporter.gr Newsroom
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Η συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ αφήνει τα άτομα με αναπηρία χωρίς προστασία, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το EDF (European Disability Forum), η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία οργανώσεων ατόμων με αναπηρία.      

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 25 Ιουνίου σχετικά με μια σειρά αλλαγών στα δικαιώματα των επιβατών, με έμφαση στην εφαρμογή, τις πολυτροπικές μεταφορές και στοχευμένες αλλαγές στα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (επιπλέον εκείνων που είχαν συμφωνηθεί στις 15 Ιουνίου).

Ωστόσο, σε αντίθεση με την προηγούμενη συμφωνία για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, ο νέος αυτός νόμος παραλείπει κρίσιμες διατάξεις που θα εξασφάλιζαν τη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τη βοήθεια που παρέχεται σε άτομα με αναπηρία.

Αυτό σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν περιπτώσεις διακρίσεων που αφορούν:

  • στην άρνηση επιβίβασης σε άτομα με αναπηρία
  • στην άρνηση μεταφοράς σκύλων-οδηγών και εξοπλισμού κινητικότητας
  • στην κακή διαχείριση του εξοπλισμού κινητικότητας
  • στην επιβολή συνοδού σε άτομα με αναπηρία
  • στα παράπονα που σχετίζονται με ζητήματα των ατόμων με αναπηρία

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι οι Αρχές δεν θα διαθέτουν συστηματικά στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι μεταφορικές εταιρείες. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθούσαν να διασφαλίσουν καλύτερα τα δικαιώματα των επιβατών, καθώς ο αριθμός των καταγγελιών επιβατών προς τις αρχές αυτές είναι γενικά χαμηλός, όπως δείχνει έρευνα του EDF.

Παρατηρείται μια μικρή βελτίωση: οι αεροπορικές εταιρείες που απαιτούν από τα άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν συνοδευόμενα για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να παρέχουν δωρεάν εισιτήριο στον συνοδό. Αυτή η διευκρίνιση, η οποία αποτελεί ένα από τα αιτήματα του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, θα ευθυγραμμίσει τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές με αυτά των άλλων τρόπων μεταφοράς. Ωστόσο, οι επιβάτες που ταξιδεύουν ήδη με συνοδό (όπως ένας προσωπικός βοηθός που τους παρέχει βοήθεια για τις ανάγκες τους) θα εξακολουθήσουν να πρέπει να πληρώνουν ένα επιπλέον εισιτήριο.

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