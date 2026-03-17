Berenberg: Σύσταση buy για τη μετοχή της Metlen – Στα €59 η τιμή-στόχος

Νέα έκθεση της Berenberg διατηρεί για τη Metlen τη σύσταση «Buy» έχοντας, όμως με βάση πηγές της αγοράς ως πολύ σημαντικό στοιχείο την εκτίμηση για upside >60%.

Έτσι η τιμή στόχος μετά και τις τελευταίες κινήσεις στις χρηματιστηριακές αγορές μπαίνει στα 59 ευρώ.



Με βάση την νέα αυτή έκθεση :



• Το core business παραμένει πολύ ισχυρό. Παρά το profit warning, όπως αναφέρεται, η Berenberg εστιάζει στις ισχυρές επιδόσεις του Core Business παρά τις απώλειες από το MPP.

• Παράλληλα τονίζεται ότι η εταιρεία αναμένει να πετύχει κανονικά τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA (€1.9–2.08bn). Στο μεταξύ η Berenberg προβλέπει ότι ο στόχος παραμένει εφικτός μέχρι το 2029, χωρίς υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης δυναμικής.

Υποεκτίμηση του stock έργων

Την ίδια στιγμή, αναφέρεται ότι το «stock θεωρείται undervalued». Υπό την παραδοχή ότι τα ζητήματα του MPP είναι διαχειρίσιμα, η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη, με επαναβεβαίωση τιμής στόχου στα €59 και σύσταση Buy.



Συνολικά το business model χαρακτηρίζεται “harmonious, integrated, highly synergistic, resilient and competitive”.

Το Asset Rotation δημιουργεί συνέργεια

Ταυτόχρονα η Berenberg τονίζει ότι η μοναδική συνύπαρξη Metals + Energy + Renewables + Asset Rotation δημιουργεί ισχυρές συνέργειες και cost leadership που δεν έχουν ανταγωνισμό στην Ευρώπη.

Η συγκυρία

Επίσης, η έξαρση εστιάζει στην συγκυρία και αναφέρει ότι οι υψηλές τιμές αερίου οδηγούν σε υψηλότερες χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος και μεγαλύτερα margins για τις υπερ-αποδοτικές μονάδες της METLEN.

Προστασία του κλάδου μετάλλων από volatility



Παράλληλα η έκθεση αναφορικά με τον κλάδο μετάλλων , τονίζει ότι το hedging, η κάθετη ολοκλήρωση και η ίδια παραγωγή ενέργειας θωρακίζουν την παραγωγή αλουμινίου,



Ουσιαστικά όπως τονίζεται υπάρχει πανεπιβεβαίωση της ανθεκτικότητας απέναντι στη γεωπολιτική αστάθεια καθώς η METLEN παρουσιάζεται πλήρως εξοπλισμένη για να απορροφά τις διακυμάνσεις στην ενέργεια, ακόμη και λόγω της κατάστασης στο Ιράν.

Τέλος προβλέπεται δυνατό επαναφορά σε κύκλο αλόγου το 2026–2027. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μετά το 2025, οι προβλέψεις δείχνουν ισχυρή ανάκαμψη EBITDA (+45% το 2026) και EPS (+78% το 2026).