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Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να οδηγήσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στην πείνα
Ειδήσεις
15:11 - 17 Μαρ 2026

Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να οδηγήσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στην πείνα

Reporter.gr Newsroom
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Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα προειδοποιεί ότι η συνέχιση του πολέμου στο Ιράν έως τον Ιούνιο ενδέχεται να οδηγήσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε συνθήκες οξείας πείνας, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη κρίσιμη παγκόσμια κατάσταση.      

Σύμφωνα με σχετική ανάλυση που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου έχουν διαταράξει βασικές οδούς μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση ζωτικής σημασίας προμηθειών, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Όπως δήλωσε από τη Γενεύη ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, Καρλ Σκάου, εκτιμάται ότι επιπλέον 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία πείνα, λόγω της αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις μεταφορές. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται από την πείνα παγκοσμίως θα ξεπεράσει το ήδη υψηλό επίπεδο των 319 εκατομμυρίων.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την προοπτική αυτή «εξαιρετικά ανησυχητική», επισημαίνοντας ότι ακόμη και πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, η παγκόσμια επισιτιστική κρίση είχε ήδη λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, τόσο σε ένταση όσο και σε αριθμό πληττόμενων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόστος μεταφοράς έχει αυξηθεί κατά 18% από τα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που έχει αναγκάσει τον οργανισμό να αναπροσαρμόσει τις διαδρομές διανομής της βοήθειας.

Σημειώνεται ότι οι επιβαρύνσεις αυτές προστίθενται στις ήδη σημαντικές περικοπές χρηματοδότησης, καθώς πολλοί δωρητές στρέφουν τους πόρους τους προς αμυντικές δαπάνες.

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