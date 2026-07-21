ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες
Ειδήσεις
12:03 - 21 Ιουλ 2026

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έντονες αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές, γεγονός που οδήγησε την Ε.Σ.Α.μεΑ. σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και σε πλήθος Δήμων ανά την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων Μήλου, Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Σαλαμίνας, Καμένων Βούρλων, Πάρου, Ανατολικής Μάνης, καθώς και Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Συνομοσπονδίας, η εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές παραλίες χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και παραλείψεις:

  • Σε πολλές περιοχές, ειδικά συστήματα και εξοπλισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που λειτουργούσαν κατά το παρελθόν, φέτος αφαιρέθηκαν.
  • Παρά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την έγκριση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, ο εξοπλισμός παραμένει αχρησιμοποίητος.
  • Σε ακτές της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και της Θεσπρωτίας, η εγκατάσταση των συστημάτων καθυστέρησε δραματικά.
  • Στους Επιβάτες Θεσσαλονίκης καταγράφεται απουσία του απαραίτητου διαδρόμου, ενώ στη Ρόδο τα συστήματα παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες.
  • Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου βρίσκεται σε λειτουργία λιγότερο από το 50% των διαθέσιμων συστημάτων πρόσβασης.
  • Στη Ζάκυνθο, αν και είχαν οριστεί 4 συγκεκριμένες παραλίες για την τοποθέτηση των σχετικών υποδομών, έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου δεν είχε εγκατασταθεί ούτε μία.
  • Κοινωνικός αποκλεισμός και παραβίαση δικαιωμάτων

Η κατάσταση αυτή οδηγεί στον συστηματικό αποκλεισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και των οικείων τους από το κοινωνικό αγαθό της θάλασσας, παραβιάζοντας το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην αναψυχή.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, η Ε.Σ.Α.μεΑ. υπογραμμίζει την υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διασφαλίσει την προσβασιμότητα και την ασφαλή πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών), σε όλες τις υποδομές δημόσιου συμφέροντος.

Καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται ήδη στο μέσο της, η Συνομοσπονδία ζητά την κατεπείγουσα παρέμβαση της ΚΕΔΕ. Στόχος είναι η άμεση ενεργοποίηση των Δήμων, ώστε να εξασφαλιστεί η αυτόνομη, ασφαλής και αξιοπρεπής πρόσβαση όλων των πολιτών με μειωμένη κινητικότητα στις ακτές της χώρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο
Επιχειρήσεις

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.
Πολιτική

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία
Επιχειρήσεις

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους
Υγεία

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία
Ειδήσεις

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/07/2026 - 11:40

Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:40

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

ΜΕΤΑΛΛΑ
21/07/2026 - 11:35

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Ακίνητα
21/07/2026 - 11:25

Παράταση για τους κτηματολογικούς πίνακες σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/07/2026 - 11:24

Διορισμοί στο Δημόσιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:22

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:09

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ