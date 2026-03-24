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Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ
Ειδήσεις
19:36 - 24 Μαρ 2026

Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα σήμερα (24/3) τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν, καθώς και τις γενικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη αναφορά στον Λίβανο.

Κατά τη συνομιλία, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης και την προώθηση της διπλωματίας, επισημαίνοντας ότι τυχόν πρόοδος στον διάλογο θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά τόσο στη σταθερότητα της περιοχής, όσο και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

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