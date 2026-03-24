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Θετικό γύρισμα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
19:02 - 24 Μαρ 2026

Θετικό γύρισμα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Τα θετικά πρόσημα υπερίσχυσαν στο κλείσιμο, με τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στα «πράσινα» σήμερα, Τρίτη (24/3), καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ έχει επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα.  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,46% στις 579,44 μονάδες, ενώ οι περισσότεροι βασικοί δείκτες ήταν «πράσινοι».

Πιο αναλυτικά:

CAC 40: 7.751,15 μονάδες (+0,32%)
FTSE MIB: 43.412,86 μονάδες (+0,52%)
FTSE 100: 9.953,50 μονάδες (+0,60%)
DAX: 22.639,89 μονάδες (-0,06%)
IBEX 35: 16.919,10 μονάδες (+0,18%)

Τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραφαν οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας και οι χημικές, ενώ οι μεταλλευτικές, οι βιομηχανικές και οι τραπεζικές υστερούσαν έναντι του γενικού δείκτη.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η μετοχή της Bellway υποχώρησε κατά 14%, αφού η βρετανική κατασκευαστική κατοικιών προειδοποίησε για «μεταβλητότητα» στην αγορά στεγαστικών δανείων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στο κόστος.

«Οι επενδυτές δύσκολα θα δουν θετικά τη διάβρωση των περιθωρίων κέρδους, με το λειτουργικό περιθώριο της εταιρείας να μειώνεται κατά 50 μονάδες βάσης», δήλωσε ο Oli Creasey, επικεφαλής έρευνας ακινήτων στην Quilter Cheviot.

Ο όμιλος καλλυντικών Estée Lauder ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (23/3) ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την ισπανική Puig — ιδιοκτήτρια των brands Jean Paul Gaultier, Charlotte Tilbury και Rabanne — για μια πιθανή συγχώνευση. Η μετοχή της Puig κατέγραφε άνοδο 14,8%.

Τα οικονομικά στοιχεία που αναμένονται από την Ευρώπη περιλαμβάνουν τον δείκτη PMI μεταποίησης της Γερμανίας, τον προκαταρκτικό δείκτη PMI της S&P Global για τη μεταποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τα στοιχεία για τις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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