ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε η δίκη του «Φραπέ» για απείθεια - Η νέα ημερομηνία

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», αναβλήθηκε σήμερα (30/3) από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και ορίστηκε νέα ημερομηνία για τις 29 Οκτωβρίου 2026. Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απείθειας.

Υπενθυμίζεται ότι η ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του λόγω της στάσης που τήρησε κατά τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, όταν κλήθηκε αρχικά να καταθέσει, δεν προσήλθε, επιλέγοντας αντί αυτού να αποστείλει γραπτό υπόμνημα, στο οποίο επικαλούνταν το δικαίωμα της σιωπής.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μέλη της επιτροπής, με αποτέλεσμα η υπόθεση να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο ο μάρτυρας μπορούσε νομίμως να επικαλεστεί το εν λόγω δικαίωμα ή αν συνιστά πράξη απείθειας.

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι σε βάρος του ίδιου προσώπου εκκρεμεί και δεύτερη δικογραφία, που αφορά το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η υπόθεση αυτή σχετίζεται με όσα είχε δηλώσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, όταν τελικά εμφανίστηκε για να καταθέσει σχετικά με τις φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.