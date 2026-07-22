Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τα τέσσερα πολιτικά πρόσωπα τα οποία φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Κατερίνα Παπακώστα θα δικαστεί στις 2 Οκτωβρίου από το Μονομελές Εφετείο, λόγω της ειδικής δωσιδικίας που ισχύει εξαιτίας της ιδιότητάς της ως δικηγόρου.

Οι υποθέσεις των υπόλοιπων τριών βουλευτών θα εκδικαστούν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο. Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Μπουκώρος θα δικαστεί στις 27 Οκτωβρίου, ο Μάξιμος Σενετάκης στις 30 Οκτωβρίου και ο Κώστας Σκρέκας στις 12 Νοεμβρίου.

Σε βάρος και των τεσσάρων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινικές διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.