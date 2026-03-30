ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Allwyn Game Time: Η ονειρική ενδεκάδα του Δημήτρη Χατσίδη και το όραμα του για την Εθνική Ελπίδων
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:39 - 30 Μαρ 2026

Allwyn Game Time: Η ονειρική ενδεκάδα του Δημήτρη Χατσίδη και το όραμα του για την Εθνική Ελπίδων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο νεαρός διεθνής μιλά για το κρίσιμο παιχνίδι του Euro U21 με τη Γερμανία, τους στόχους του με τον ΠΑΟΚ και τη συμβουλή που του έχει δώσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου. 

Ποιο είναι το όνειρο του Δημήτρη Χατσίδη με την Εθνική Ελπίδων; Ποιο γκολ έχει χαραχτεί πιο έντονα στη μνήμη του; Ποια συμβουλή από τον Ραζβάν Λουτσέσκου τον ακολουθεί μέχρι σήμερα; Και με ποιους ποδοσφαιριστές νιώθει ότι μοιράζεται την καλύτερη χημεία τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου;

Ο νεαρός διεθνής του ΠΑΟΚ φιλοξενείται στην εκπομπή Allwyn Game Time, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Γερμανία, την Τρίτη (19:00), στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης». Εκφράζει την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας, τονίζοντας πως η δουλειά που γίνεται στις Ελπίδες είναι εξαιρετική.

Στέλνει επίσης μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ, δηλώνοντας ότι η ομάδα είναι κοντά τόσο στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος όσο και του Κυπέλλου.

Αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και γίνεται προπονητής. Στήνει τη δική του «ονειρική» ενδεκάδα Champions League, γεμάτη με τα ποδοσφαιρικά του είδωλα από την οποία δεν θα μπορούσε να λείπει, όπως λέει, ο Αντουάν Γκριεζμάν της Ατλέτικο Μαδρίτης.

{https://youtu.be/I9X3ZCmdJno}

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δούκας: Μέχρι πρότινος κάποιοι μας αντιμετώπιζαν ως συμπληρωματική δύναμη, κάτι που πλέον δεν ισχύει
Πολιτική

Δούκας: Μέχρι πρότινος κάποιοι μας αντιμετώπιζαν ως συμπληρωματική δύναμη, κάτι που πλέον δεν ισχύει

Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Nέα μέτρα εφόσον χρειαστεί
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Nέα μέτρα εφόσον χρειαστεί

Βιομηχανία: Μείωση1,7% στις τιμές παραγωγού το Φεβρουάριο του 2026 συγκριτικά με πέρσι
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βιομηχανία: Μείωση1,7% στις τιμές παραγωγού το Φεβρουάριο του 2026 συγκριτικά με πέρσι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

Ελληνικό χρώμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Karlovy Vary χάρη στην Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ελληνικό χρώμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Karlovy Vary χάρη στην Allwyn

Πόσο καλά ξέρουν διαχρονικούς στίχους από τα Ημισκούμπρια οι fans του συγκροτήματος; – Η Allwyn έχει την απάντηση
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πόσο καλά ξέρουν διαχρονικούς στίχους από τα Ημισκούμπρια οι fans του συγκροτήματος; – Η Allwyn έχει την απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ