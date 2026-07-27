Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις τελευταίες ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και οικονομικές απάτες εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την επιχείρηση υλοποιεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη οκτώ ατόμων, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.

Από τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.