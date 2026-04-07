Υποκλοπές: «Σπάει» στα δύο η δικογραφία – Έντονη αντίδραση ΠΑΣΟΚ για την «επιστροφή» στον Άρειο Πάγο

Στα δύο «έσπασε» η δικογραφία για τις υποκλοπές, με το βασικότερο σκέλος της – αυτό που αφορά στην έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας – να «επιστρέφει» στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία είχε διενεργήσει και το πρώτο μέρος της προκαταρκτικής εξέτασης, πριν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Έτσι, ο Άρειος Πάγος θα διενεργήσει έρευνα σχετικά με τη διάπραξη κατασκοπείας στην υπόθεση του Predator και, παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα διενεργήσει έρευνα για άλλα αδικήματα σχετικά με την εμπλοκή και τον ρόλο συγκεκριμένων προσώπων, όπως ζήτησε με την απόφασή του το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Υπενθυμίζεται ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με πρόεδρο τον Νίκο Ασκιανάκη και εισαγγελέα τον Δημήτρη Παυλίδη, απεφάνθη πως η Δικαιοσύνη θα πρέπει να ελέγξει ενδελεχώς και άλλες πτυχές της υπόθεσης «Predator» στις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει πέσει «φως». Έτσι, στο «μικροσκόπιο», εκτός από τους 4 κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, βρέθηκαν και άλλα πρόσωπα για πρώτη φορά και διατάχθηκε η διενέργεια 4 διαφορετικών ερευνών.

Η σημαντικότερη από τις έρευνες που διέταξε το Πλημμελειοδικείο αφορά στο αδίκημα της κατασκοπείας – ένα ζήτημα που μπήκε στο «κάδρο» για πρώτη φορά, καθώς ελήφθησαν υπόψη πολλοί παράγοντες, όπως οι καταγραφικές δυνατότητες του Predator σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των θυμάτων παρακολούθησης, καθώς πολλοί από αυτούς βρίσκονταν σε νευραλγικές θέσεις με πρόσβαση σε ευαίσθητες ή απόρρητες πληροφορίες.

Το γεγονός ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι (π.χ. στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Υπουργοί) δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν μέχρι τώρα, αυξάνει το ενδιαφέρον για την απόφαση που θα λάβει η δικαιοσύνη σε ανώτατο κλιμάκιο σχετικά με την κλήτευση επιπλέον μαρτύρων, προκειμένου να διερευνηθεί εάν είχαν πέσει κι εκείνοι θύμα του Predator, πατώντας το «μολυσμένο» link.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστεί ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που θα διενεργήσει την έρευνα, η οποία αφορά τους 4 καταδικασθέντες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο καθώς και άλλα πρόσωπα.

Το δεύτερο μέρος της έρευνας

Η δεύτερη πτυχή της δικογραφίας (οι άλλες 3 έρευνες δηλαδή) είναι εξίσου σημαντική, αφού περιλαμβάνει σημαντικά στελέχη των εξεταζόμενων εταιρειών τα οποία κρίθηκε ότι δεν αποτελούσαν «απλά εκτελεστικά όργανα των κατηγορουμένων», αλλά είχαν, επίσης, κρίσιμο ρόλο και αρμοδιότητες.

Η εντολή για τη σχετική έρευνα αφορά 7 πρόσωπα, τα οποία στο εξής θα ελεγχθούν και – εάν τελικά παραπεμφθούν ως κατηγορούμενοι – θα φτάσουν στο δικαστήριο με τις ίδιες κατηγορίες, όπως και οι προηγούμενοι 4 κατηγορούμενοι.

Κρίσιμο είναι πως η έρευνα για τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής.

Μία ακόμη έρευνα που θα διενεργηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών είναι αυτή για ψευδορκία, με ερευνόμενο πρόσωπο τον εμφανιζόμενο νόμιμο εκπρόσωπο μιας εκ των εμπλεκόμενων εταιρειών, τον Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος στο δικαστήριο ουσιαστικά είπε πως δεν είχε πραγματικό ρόλο, αλλά λειτουργούσε ως «βιτρίνα» του επιχειρηματία που καταδικάσθηκε. Παράλληλα, ο ίδιος παραδέχτηκε στο δικαστήριο (όπου κλήθηκε ως μάρτυρας) ότι κατά την Εξεταστική για τις υποκλοπές απάντησε στις ερωτήσεις που του ετέθησαν κατόπιν καθοδήγησης. Μάλιστα, όπως είπε στο δικαστήριο, μετά το πέρας της διαδικασίας στην Εξεταστική έλαβε μήνυμα ότι «τα πήγε μια χαρά» και «να μην φοβάται όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα».

Έρευνα για ψευδορκία θα διενεργηθεί και εις βάρος του κατόχου της προπληρωμένης κάρτας (του κρεοπώλη) μέσω της οποίας έγιναν οι αγορές των μολυσμένων μηνυμάτων που εστάλησαν στον Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα άτομα.

Ζαχαρίας Κεσσές: Υψηλού ρίσκου η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών

«Η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών να διαβιβάσει στον Άρειο Πάγο και να μην επεξεργαστεί το κομμάτι που αφορά τις πλημμεληματικές πράξεις 9 συνεργών των ήδη πρωτοδίκως καταδικασθέντων είναι υψηλού ρίσκου, καθώς βρισκόμαστε ήδη σε καθεστώς παραγραφής. Σε κάθε περίπτωση, το κύρος της Δικαιοσύνης οφείλει να προστατευτεί. Θα είναι απαράδεκτο να μην λογοδοτήσουν κάποιοι για σοβαρότατες πράξεις λόγω καθυστέρησης των Εισαγγελικών Αρχών», τονίζει σε δήλωση του ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές.

ΠΑΣΟΚ κατά της «επιστροφής» στον Άρειο Πάγο

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σχολίασε την «επιστροφή» της έρευνας στον Άρειο Πάγο, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμο να μην καθυστερήσει η διαδικασία και παραγραφούν αδικήματα, ενώ άφησε και σαφείς αιχμές για ενδεχόμενη απόπειρα να «σωθεί» ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa.

Μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει πως «αντί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να κινηθεί τάχιστα προς άσκηση διώξεων και προσδιορισμό δικασίμου ώστε να αποφευχθεί η παραγραφή, μετά από καθυστέρηση σχεδόν τριών εβδομάδων απέστειλε σήμερα τη δικογραφία στον αναρμόδιο προς άσκηση δίωξης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

«Μέχρι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αποφασίσει να επιστρέψει την δικογραφία πίσω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για άσκηση διώξεων, κάθε μέρα θα παραγράφονται και ορισμένες πράξεις, με κίνδυνο τελικά να παραγραφούν όλες και να γλιτώσουν από τις δρακόντειες ποινές οι συμμέτοχοι, δηλαδή οι πλέον αδύναμοι κρίκοι που υπάρχει κίνδυνος να μιλήσουν...», καταλήγει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.