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ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Γιατί η Εισαγγελία Πρωτοδικών διαβίβασε τη δικογραφία στον Άρειο Πάγο;
Πολιτική
17:06 - 07 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Γιατί η Εισαγγελία Πρωτοδικών διαβίβασε τη δικογραφία στον Άρειο Πάγο;

Reporter.gr Newsroom
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Την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών να διαβιβάσει τη δικογραφία σχετικά με την έρευνα για ενδεχόμενη κατασκοπεία στον Άρειο Πάγο σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε σχετική του ανακοίνωση.  

«Από τις 20 Μαρτίου 2026 που καθαρογράφηκε η απόφαση για τις υποκλοπές κάθε μέρα παραγράφονται και κάποιες από τις εγκληματικές πράξεις των συνεργών του Ταλ Ντίλιαν και των λοιπών καταδικασθέντων», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι «η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, πέρα από τις βαρύτατες ποινές που επέβαλε στους καταδικασθέντες, παρήγγειλε την επέκταση των ίδιων κατηγοριών και σε εννέα πρόσωπα – συνεργούς τους, για τους οποίους προέκυψε κατά την πολύμηνη διαδικασία ότι συμμετείχαν στις ίδιες ακριβώς αξιόποινες πράξεις, μεταξύ των οποίων και ο περίφημος κρεοπώλης, αλλά και αλλοδαποί υπήκοοι υπάλληλοι της Intellexa».

Πρόκειται για πράξεις που φέρονται τελεσθείσες κατά το έτος 2021, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν λάβει χώρα με την αποστολή των μολυσμένων μηνυμάτων κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο του ίδιου έτους.

Με βάση αυτό, το ΠΑΣΟΚ παρατηρεί πως «παραδόξως και αντί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να κινηθεί τάχιστα προς άσκηση διώξεων και προσδιορισμό δικασίμου ώστε να αποφευχθεί η παραγραφή, μετά από καθυστέρηση σχεδόν τριών εβδομάδων απέστειλε σήμερα τη δικογραφία στον αναρμόδιο προς άσκηση δίωξης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να διερευνήσει άραγε τι; Την ορθότητα της δικαστικής απόφασης;», διερωτάται η Χαριλάου Τρικούπη.

«Μέχρι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αποφασίσει να επιστρέψει την δικογραφία πίσω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για άσκηση διώξεων, κάθε μέρα θα παραγράφονται και ορισμένες πράξεις, με κίνδυνο τελικά να παραγραφούν όλες και να γλιτώσουν από τις δρακόντειες ποινές οι συμμέτοχοι, δηλαδή οι πλέον αδύναμοι κρίκοι που υπάρχει κίνδυνος να μιλήσουν…», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη και συνεχίζει, σημειώνοντας:

«Εκτός και αν αυτός είναι ο στόχος: Να δικαιωθεί και ο δημόσιος εκβιασμός του Ταλ Ντίλιαν προς τον Πρωθυπουργό».

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