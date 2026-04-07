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Υπόθεση Predator: Ο Άρειος Πάγος αναλαμβάνει την έρευνα για κατασκοπεία - Ερευνώνται τρία ακόμα αδικήματα
Πολιτική
15:39 - 07 Απρ 2026

Υπόθεση Predator: Ο Άρειος Πάγος αναλαμβάνει την έρευνα για κατασκοπεία - Ερευνώνται τρία ακόμα αδικήματα

Reporter.gr Newsroom
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Η έρευνα για ενδεχόμενη κατασκοπεία στην υπόθεση του λογισμικού Predator ανατίθεται στον Άρειο Πάγο, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα εξετάσει τρία επιπλέον αδικήματα που αφορούν την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων, όπως είχε ζητήσει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Μετά την αξιολόγηση της δικαστικής απόφασης, με την οποία καταδικάστηκαν τέσσερις επιχειρηματίες για χρήση κακόβουλου λογισμικού, η Εισαγγελία προχώρησε στον διαχωρισμό της έρευνας που είχε διατάξει το δικαστήριο.

Το σοβαρότερο σκέλος, που αφορά την κατασκοπεία, θα διερευνηθεί από ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, ενώ παράλληλα εισαγγελέας Πλημμελειοδικών θα αναλάβει την εξέταση τριών ακόμη αδικημάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση του προέδρου του δικαστηρίου, Νίκου Ασκιανάκη, η Δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, όπως αυτές προέκυψαν από τη μακρά ακροαματική διαδικασία.

Κεντρικό σημείο της απόφασης αποτελεί η διερεύνηση της κατασκοπείας, την οποία ο δικαστής τεκμηριώνει με βάση τις δυνατότητες του συγκεκριμένου λογισμικού, το οποίο επιτρέπει απομακρυσμένη πρόσβαση σε δεδομένα και αρχεία των θυμάτων, συλλέγοντας μεγάλο όγκο πληροφοριών μετά τη μόλυνση των συσκευών τους.

Παράλληλα, διατάχθηκε ποινική έρευνα για τον ρόλο που φέρονται να είχαν επτά στελέχη των εμπλεκόμενων εταιρειών. Όπως επισημαίνεται, τα πρόσωπα αυτά δεν λειτουργούσαν απλώς εκτελεστικά, αλλά είχαν πλήρη γνώση και ουσιαστικές αρμοδιότητες στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η έρευνα για τα συγκεκριμένα στελέχη αφορά αδικήματα για τα οποία έχουν ήδη καταδικαστεί οι τέσσερις εργοδότες τους με πολυετείς ποινές φυλάκισης.

Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο ψευδορκίας από πρόσωπο που εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος μίας από τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στο δικαστήριο ότι είχε τυπικό ρόλο, λειτουργώντας ως «βιτρίνα», ενώ παραδέχθηκε πως η κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής έγινε κατόπιν καθοδήγησης.

Τέλος, έρευνα για ψευδορκία θα πραγματοποιηθεί και σε βάρος του κατόχου της προπληρωμένης κάρτας μέσω της οποίας αγοράστηκαν τα SMS που περιείχαν το κατασκοπευτικό λογισμικό, τα οποία εστάλησαν στον Νίκο Ανδρουλάκη και σε ακόμη 24 άτομα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 15:51
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