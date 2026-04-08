Κεσσές (δικηγόρος θυμάτων Predator): Προτεραιότητα να ερευνηθούν τα θύματα με κρίσιμα χαρτοφυλάκια

«Η δικαιοσύνη έχει μία δεύτερη ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά της», είπε ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος των θυμάτων του Predator, μιλώντας το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης στα «Παραπολιτικά 90,1» σχετικά με τη δικογραφία για τις υποκλοπές, ένα σκέλος της οποίας διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου.

«Θεωρώ αδιανόητο το ότι το 2026 θα γίνουν πάλι τα ίδια λάθη του 2024 υπό την έννοια ότι δεν μπορεί πράγματα που έχουν διαπιστωθεί από ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που ήταν φανερά να κάνει ότι δεν τα είδε ένας Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου», είπε ακόμη ο κ. Κεσσές, ενώ σημείωσε πως εάν στον Άρειο Πάγο οι εισαγγελείς «δεν δουν το αυτονόητο», η θέση της δικαιοσύνης θα διακυβευτεί σημαντικά, ενώ ήδη οι περισσότεροι πολίτες (8 στους 10) έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους.

Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Αν τολμήσουν κάποιοι εισαγγελικοί λειτουργοί να μην κάνουν τη δουλειά τους, να μην δουν το αυτονόητο, να μην δουν ούτε καν απόπειρα κατασκοπείας όταν για παράδειγμα έχει παγιδευτεί ο υπουργός Εξωτερικών τη στιγμή που βρίσκεται σε επίσημη διεθνή αποστολή, τότε καταλαβαίνετε ότι θα μιλάμε για άλλες καταστάσεις και το τίμημα το οποίο θα πληρωθεί θα είναι πολύ μεγαλύτερο.»

Όσον αφορά, δε, τα θύματα, τόνισε ότι πρέπει να κληθούν όλα, σημειώνοντας ότι «από τα 87 θύματα έχουν εμφανιστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου γύρω στα 10» και πως τώρα «η απόλυτη προτεραιότητα είναι τα θύματα αυτά τα οποία κατείχαν κρίσιμα χαρτοφυλάκια».

«Αυτά είναι τα πρόσωπα που πρέπει να ερευνηθούνε κυρίως όπως επίσης θα πρέπει να ερωτηθούνε γιατί από το 2023 που έχουν ενημερωθεί με συστημένη επιστολή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα ότι έχουν πέσει θύματα παγίδευσης δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια. Έχουν υποχρέωση λογοδοσίας», επεσήμανε.

Σχετικά με τις αποκαλύψεις που έκανε το «Βήμα» όσον αφορά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), ο κ. Κεσσές σχολίασε πως το ΚΕΜΕΑ είναι «ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους σε θέματα ασφάλειας και εξειδικεύεται με θέματα που έχουν να κάνουν με σύνορα και κυβερνοασφάλεια και εγκληματικότητα. Είναι μια υπηρεσία της οποίας προΐσταται ο Διοικητής της ΕΥΠ. Για να συμβληθείς μαζί της η υπηρεσία ξέρει ποια εταιρεία είσαι. Δυστυχώς για αυτούς η Intellexa παγκοσμίως ακόμα και στις διεθνείς εκθέσεις όπλων στις οποίες πήγαινε το 2020 και 2021 παρουσίαζε ένα προϊόν, το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει χωρίς να ψεύδεται ότι το ΚΕΜΕΑ το 2021 δεν ήξερε ότι η Intellexa είναι μια εταιρεία που εμπορεύεται μόνο κατασκοπευτικό λογισμικό.»

«Η έρευνα που έγινε μέχρι το 2024 ήταν επιπόλαιη, δεν ελέγχθηκε ούτε καν το βιβλίο εισερχόμενων-εξερχόμενων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το KΕ.Τ.Υ.Α.Κ. που κατά τα λεγόμενα είναι η υπηρεσία που είχε εγκατασταθεί το Predator», σημείωσε καταληκτικά.