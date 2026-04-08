ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεσσές (δικηγόρος θυμάτων Predator): Προτεραιότητα να ερευνηθούν τα θύματα με κρίσιμα χαρτοφυλάκια
Ειδήσεις
11:33 - 08 Απρ 2026

Κεσσές (δικηγόρος θυμάτων Predator): Προτεραιότητα να ερευνηθούν τα θύματα με κρίσιμα χαρτοφυλάκια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η δικαιοσύνη έχει μία δεύτερη ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά της», είπε ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος των θυμάτων του Predator, μιλώντας το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης στα «Παραπολιτικά 90,1» σχετικά με τη δικογραφία για τις υποκλοπές, ένα σκέλος της οποίας διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου.  

«Θεωρώ αδιανόητο το ότι το 2026 θα γίνουν πάλι τα ίδια λάθη του 2024 υπό την έννοια ότι δεν μπορεί πράγματα που έχουν διαπιστωθεί από ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που ήταν φανερά να κάνει ότι δεν τα είδε ένας Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου», είπε ακόμη ο κ. Κεσσές, ενώ σημείωσε πως εάν στον Άρειο Πάγο οι εισαγγελείς «δεν δουν το αυτονόητο», η θέση της δικαιοσύνης θα διακυβευτεί σημαντικά, ενώ ήδη οι περισσότεροι πολίτες (8 στους 10) έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους.

Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Αν τολμήσουν κάποιοι εισαγγελικοί λειτουργοί να μην κάνουν τη δουλειά τους, να μην δουν το αυτονόητο, να μην δουν ούτε καν απόπειρα κατασκοπείας όταν για παράδειγμα έχει παγιδευτεί ο υπουργός Εξωτερικών τη στιγμή που βρίσκεται σε επίσημη διεθνή αποστολή, τότε καταλαβαίνετε ότι θα μιλάμε για άλλες καταστάσεις και το τίμημα το οποίο θα πληρωθεί θα είναι πολύ μεγαλύτερο.»

Όσον αφορά, δε, τα θύματα, τόνισε ότι πρέπει να κληθούν όλα, σημειώνοντας ότι «από τα 87 θύματα έχουν εμφανιστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου γύρω στα 10» και πως τώρα «η απόλυτη προτεραιότητα είναι τα θύματα αυτά τα οποία κατείχαν κρίσιμα χαρτοφυλάκια».

«Αυτά είναι τα πρόσωπα που πρέπει να ερευνηθούνε κυρίως όπως επίσης θα πρέπει να ερωτηθούνε γιατί από το 2023 που έχουν ενημερωθεί με συστημένη επιστολή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα ότι έχουν πέσει θύματα παγίδευσης δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια. Έχουν υποχρέωση λογοδοσίας», επεσήμανε.

Σχετικά με τις αποκαλύψεις που έκανε το «Βήμα» όσον αφορά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), ο κ. Κεσσές σχολίασε πως το ΚΕΜΕΑ είναι «ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους σε θέματα ασφάλειας και εξειδικεύεται με θέματα που έχουν να κάνουν με σύνορα και κυβερνοασφάλεια και εγκληματικότητα. Είναι μια υπηρεσία της οποίας προΐσταται ο Διοικητής της ΕΥΠ. Για να συμβληθείς μαζί της η υπηρεσία ξέρει ποια εταιρεία είσαι. Δυστυχώς για αυτούς η Intellexa παγκοσμίως ακόμα και στις διεθνείς εκθέσεις όπλων στις οποίες πήγαινε το 2020 και 2021 παρουσίαζε ένα προϊόν, το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει χωρίς να ψεύδεται ότι το ΚΕΜΕΑ το 2021 δεν ήξερε ότι η Intellexa είναι μια εταιρεία που εμπορεύεται μόνο κατασκοπευτικό λογισμικό.»

«Η έρευνα που έγινε μέχρι το 2024 ήταν επιπόλαιη, δεν ελέγχθηκε ούτε καν το βιβλίο εισερχόμενων-εξερχόμενων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το KΕ.Τ.Υ.Α.Κ. που κατά τα λεγόμενα είναι η υπηρεσία που είχε εγκατασταθεί το Predator», σημείωσε καταληκτικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα
Πολιτική

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα

Οκτώ θύματα των υποκλοπών κατέθεσαν αγωγή – Διεκδικούν αποζημίωση €7,6 εκατ.
Πολιτική

Οκτώ θύματα των υποκλοπών κατέθεσαν αγωγή – Διεκδικούν αποζημίωση €7,6 εκατ.

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου
Πολιτική

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:10

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Magazino
13/07/2026 - 22:14

«Αυτί του κολυμβητή»: Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας από τη συχνότερη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:50

Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 21:41

ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:33

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 21:25

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:15

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

Υγεία
13/07/2026 - 21:11

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

ΕΝΔΥΣΗ
13/07/2026 - 20:59

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Πολιτική
13/07/2026 - 20:58

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ειδήσεις
13/07/2026 - 20:43

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

Ναυτιλία
13/07/2026 - 20:41

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Τεχνολογία
13/07/2026 - 20:14

Η ελληνική καινοτομία ταξιδεύει με το Πλαίσιο: Διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 20:00

Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13/07/2026 - 19:50

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ