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Συναγερμός στον Άρειο Πάγο από πυκνούς καπνούς – Στο σημείο η Πυροσβεστική
Ειδήσεις
16:40 - 23 Ιουλ 2026

Συναγερμός στον Άρειο Πάγο από πυκνούς καπνούς – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από αναφορές για πυκνούς μαύρους καπνούς που αναδύονταν από το υπόγειο κτηρίου του Αρείου Πάγου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 12 πυροσβέστες και έξι οχήματα να φτάνουν στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν το περιστατικό και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί εστία φωτιάς, ενώ οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για να εξακριβώσουν την προέλευση των καπνών.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να τεθεί αυτόματα σε λειτουργία η εφεδρική γεννήτρια του κτηρίου.

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